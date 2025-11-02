اثر بومرنگی مهربانی با والدین

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: در آموزههای قرآنی، قانونی وجود داره که میشه اون رو بومرنگ اخلاقی نامید. این الگو میگه هر رفتاری که امروز با والدینت داری، دیر یا زود به خودت یا نسلت برمیگرده. بیایید این ادعا رو با سه شاهد محکم از قرآن و روایات بررسی کنیم.
ظلم به ایتام ممنوع!
قرآن یه نسخۀ عملی برای دلنگرانی پدر و مادرها میده: «کسانی که نگران آیندۀ بچههای خردسالی هستند که بعد از مرگشان بهجا میگذارند، باید از ظلمکردن به بچههای یتیمِ دیگران بترسند و در حضور خدا مراقب رفتارشان باشند» (نساء: ۹)
آیه در واقع سه دستورالعمل مشخص داره:
همدلی آیندهنگر: خودتو جای پدر و مادری بذار که نیستن و بچههاشون مونده.
پرهیز از ظلم: حتی مقدار کمی از حقشون رو سبک نشمر.
ادب کلامی: با گفتار سالم، امنیت روانی بساز.
میراث نیکی؛ داستان موسی و خضر علیهماالسلام
در سوره کهف خداوند گنجی رو برای دو کودک یتیم حفظ میکنه؛ دلیل این لطف، صالحبودن پدرشونه. (کهف:۸۲)
نیکی پدر سبب میشه گنج از آسیب مصون بمونه تا در زمان مناسب به فرزند برسه. این یعنی صلاح والدین سرمایهای بیننسلی میآفرینه.
برگشت مستقیم عمل؛ وعده اهل بیت علیهمالسلام
امام صادق علیهالسلام هم فرمودند: «بروا آبائکم، یبرکم ابنائکم» (۱) «به والدینت نیکی کن تا فرزندات هم بهت نیکی کنن.»
این اثر بومرنگی عمل، مستقیم و تضمینشدهست.
نتیجه؛ مسئولیت عظیم، فرصت کمنظیر
این روزها که فشارهای زندگی، روابط خانوادگی رو با چالش مواجه کرده، وقتشه دوباره فکر کنیم داریم چه میراثی از مهربانی و احترام به فرزندانمون هدیه میدیم؟
پینوشت:
(خصال، ج۱، ص۵۵)
