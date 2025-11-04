خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: مسئله حجابی هم که اسلام بر روی او تکیه می‌کند یک مظهری از همین اساس بسیار عالی و مهم است.

رفتار بی بند و بارانه بین زن و مرد را قبول نمی‌کند غرب بر رفتار بی‌بند و بارانه میان زن و مرد به خصوص اصرار می‌ورزد آنچه اسلام انجام می‌دهد که این رفتار بی‌بند و بارانه را قبول نمی‌کند که این بر طبق طبیعت انسان است طبیعت زن و مرد است یک حجاب فطری و یک حیای فطری وجود دارد میان دو جنس به طور طبیعی در انسان در حیوانات البته نیست آن کسی که این امر فطری را بر هم می‌زند باید پاسخگو باشد و آن غرب است آن فرهنگ برهنگریست که غرب بر آن اصرار ورزیده است و در این سال‌های اخیر در این ده‌ها سال اخیر دارد به تدریج نتایج زیانبار این کار را یکی پس از دیگری حس می‌کند تلاشی خانواده‌ها خرابی اخلاق گسترش کار به سنین پایین و الی آخر آنها باید جواب بدهند آنها هستند که حقوق زر را و حقوق مرد را در واقع تضییع کرده‌اند اسلام با رعایت این اصل فطری بر حقوق زن و حقوق مرد پای فشرده است حقوق انسان را رعایت کرده است این آن روحیه‌ای است که باید زن ایرانی امروز زن مسلمانی که در محیط اسلامی زندگی می‌کند باید از آن برخوردار باشد.



حیا و عزت آمیزه ظریف لطافت و برندگی ایمان



روز پرستار سالروز ولادت حضرت زینب است این هشدار به زنان ماست نقش خودتان را پیدا کنید عظمت زن بودن را در آمیختن حجب و حیا به عفاف زنانه با عزت مسلمانانه و مومنانه درک کنید زن مسلمان ما اینجور است عظمت زن آن است که بتواند حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در حفظ کند این را بیامیزد با عزت مومنانه این را بیامیزد با احساس تکلیف به وظیفه آن لطافت را در جای خود به کار ببرد و برندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببرد این ترکیب ظریف فقط فقط مال زن‌هاست این آمیزه ظریف لطافت و برندگی مخصوص زن‌هاست این امتیازی است که خدای متعال به زن داده است لذا در قرآن به عنوان نمونه ایمان به نمونه ایمان زنان نمونه ایمان همه بشر زن و مرد دو زن را مثال می‌زند و مریم بنت عمران یکی زن فرعون است دوم حضرت مریم است این‌ها اشاره‌ها و نشانه‌هایی است که منطق اسلام را نشان می‌دهد.



عفاف رکن اصلی دفاع از زن



هر حرکتی که برای دفاع از زن انجام می‌گیرد باید رکن اصلی آن رعایت عفاف زن باشد همانطور که عرض کردم در غرب به خاطر اینکه به این نکته توجه نشد یعنی مسئله عفت زنان مورد بی اعتنایی قرار بگیرد.

عفت در زن وسیله‌ای برای تعالی و تکریم شخصیت زن در چشم دیگران حتی در چشم خود مردان شهوتران و بی بندوبار است عفت زن مایه احترام و شخصیت اوست

نقش و رسالت زن، عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی _اسلامی

