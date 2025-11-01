به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد جامع گوریندا در پتوکالای بنگلادش، یکی از آثار باستانی معماری اسلامی است که به دلیل نبود مراقبت و مرمت لازم، در آستانه نابودی قرار گرفته است. این مسجد در فاصله حدود ۷.۵ کیلومتری شمال‌شرق مرکز بخش گلاچیپا همچنان پابرجاست.

طبق گفته بزرگان منطقه، این مسجد در اوایل دوره سلطه مسلمانان بر منطقۀ چاندرادیوپ ساخته شده است. ساختمان اصلی مسجد به شکل مربع و با مساحت ۳۶۱ فوت (۳۳.۵ متر مربع)، دارای ارتفاع پنج متر مربع است. در چند متری مسجد، اتاقی برای نشستن با ابعاد ۴.۹ متر در ۳.۴ متر قرار دارد.

درباره زمان ساخت و سازنده مسجد، روایت‌های محلی متعددی وجود دارد.

برخی مورخان معتقدند در عصر نوابین، مسلمانان شیعه نفوذ قابل توجهی در این منطقه داشته‌اند و چند مسجد که شاید به نام حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) بوده است در آن مکان ساخته‌اند. در طول سال‌ها، این مسجدها در میان جنگل‌های انبوه قرار گرفت و کاربری خود را از دست داد تا اینکه در میانه قرن نوزدهم، یکی از علمای محلی جنگل‌های اطراف را پاک‌سازی کرد و نماز جمعه را در این مسجد برقرار کرد؛ گفته می‌شود این مسجد یکی از دو مسجد حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) باشد.

شایان ذکر است پیش از ظهور اسلام، بنگال هند مسیر تجاری مهمی برای عرب‌ها و ایرانیان به سوی چین بود. این ارتباط باعث شد که با گسترش اسلام، مردم این سرزمین با آموزه‌های اسلامی آشنا شوند. هرچند اطلاعات دقیقی درباره ورود تشیع به بنگال در دست نیست، اما پیش از فتح این منطقه توسط بختیار خلجی در قرن سیزدهم میلادی، شیعیان با پوشش صوفیان وارد آن سرزمین شده بودند.

یکی از سالمندان منطقه، محمد رستم علی هاولدار (۱۰۱ ساله)، اظهار داشت که در سال‌های ۱۵۸۴-۱۵۸۵ میلادی، طوفان و سیل مهیبی چاندرادویپ را درنوردید و از چهارصد هزار نفر، دویست هزار نفر جان خود را از دست دادند؛ مسجد گورین‌دا سال‌ها قبل از این فاجعه ساخته شده بود.

گفتنی است محمودالحسن، عضو شورای بخش گلاچیپا، ، اعلام کرده است که اقدامات فوری برای مرمت این اثر تاریخی معماری اسلامی به زودی صورت می‌گیرد.

