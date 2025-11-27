  1. صفحه اصلی
عکس خبری | عزای شهادت حضرت زهرا(س) در حسینیه قصر حسینی در خولنا، بنگلادش

۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۸
کد مطلب: 1754831
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شیعیان و محبان اهل‌بیت(ع) در حسینیه قصر حسینی در خولنا، بنگلادش گرد هم آمدند.

