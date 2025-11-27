https://fa.abna24.com/xjVST۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۸ کد مطلب 1754831 اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره عکس خبری | عزای شهادت حضرت زهرا(س) در حسینیه قصر حسینی در خولنا، بنگلادش ۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۸ کد مطلب: 1754831 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شیعیان و محبان اهلبیت(ع) در حسینیه قصر حسینی در خولنا، بنگلادش گرد هم آمدند. .......................... پایان پیام برچسبها ایام فاطمیه شهادت حضرت زهرا(س) بنگلادش شیعیان اخبار مرتبط مجلس قرآنی جهان اسلام تشکیل میشود ویدیو | تلاوت زیبای حامد شاکرنژاد در میان استقبال کمنظیر مشتاقان قرآن کریم در بنگلادش «محفل» در بنگلادش با استقبال هزاران نفری مواجه شد + ویدیو ورژن ایتالیایی ممدانی در رُم؛ شکلگیری اولین گروه سیاسی مسلمانان برای انتخابات شهرداری شیخه حسینه به اعدام محکوم شد تصاویر | محفل سوگواری شهادت حضرت فاطمه(س) در حسینیه حسینیدالان امامباره داکا، بنگلادش شاعران ۲۵ کشور در جشنواره نبی رحمت شرکت میکنند مسجد تاریخی با پیشینه شیعی در دل جنگلهای بنگلادش فراموش شده است
