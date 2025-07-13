به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم خلیل رضوی رئیس شورای علمای شیعه بنگلادش در پیامی به مقام معظم رهبری بر تبعیت خود از فرامین ایشان به عنوان یک فریضه شریعه، عقلانی و انقلابی تاکید کرد.
وی در این پیام خود نوشت که بر پایبندی کامل خود به خط اصیل ولایت و حمایت بیقید و شرط از رهبر معظم انقلاب تاکید مینماییم.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً (اسراء/۸۱)
محضر مبارک رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی
حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدّ ظله العالی)
سلامعلیکم و رحمةالله و برکاته
ای ولیّ امر مسلمین جهان، ای پرچمدار عزت اسلام، ای فقیه حکیم و مرجع بصیر، اینجانبان، با قلبی مملو از ایمان، ارادت و اعتقاد راسخ، مرجعیت، زعامت و ولایت حضرتعالی را تایید و تبعیت از فرمانهای نورانیتان را فریضهای شرعی، عقلانی و انقلابی میدانیم.
در روزگاری که جبهه کفر و نفاق، با تمام توان و ابزارهای رسانهای و سیاسی خود، در پی تضعیف جایگاه نورانی ولایت فقیه و مرجعیت شیعی است، ما با صدای بلند اعلام میداریم: "ولایت فقیه، خط قرمز امت اسلامی است و امام خامنهای، پرچمدار عزت، استقلال و مقاومت ملتهای مظلوم در برابر استکبار جهانی است."
تلاشهای خبیثانه و مزورانه نظام سلطه و صهیونیسم جهانی، که با ابزار تهدید، تحریم و عملیات روانی، در صدد تحدید جایگاه رهبری و مرجعیت حضرتعالی هستند، نه تنها نشانهی ضعف و استیصال آنان است، بلکه نشان از تأثیر عمیق کلام، موضعگیری و هدایتهای حکیمانه ولیّ فقیه بر معادلات جهانی دارد. ما اینگونه اقدامات خصمانه و فتنهانگیز را شدیداً محکوم نموده، بر پایبندی کامل خود به خط اصیل ولایت و حمایت بیقید و شرط از رهبر معظم انقلاب تاکید مینماییم و از خداوند متعال مسئلت داریم که سایه پرنور حضرتعالی را بر سر امت اسلامی تا ظهور مولایمان حضرت بقیةالله الأعظم (ارواحنا له الفداء) مستدام بدارد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
سید ابراهیم خلیل رضوی
مدیر مرکز دراسات اسلامیه ،کولنا ، بنگادیش
رئیس شورای علماء امامیه بنگلادش
