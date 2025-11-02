به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری همایش «ما و غرب در آراء و اندیشه حضرت آیتالله العظمی خامنهای» در مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری برگزار شد.
در این نشست، محمد اسحاقی معاون پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بهویژه شهدای مقاومت و شهدای جنگ ۱۲ روزه غزه، به تبیین ماهیت تمدن غرب و نظام سلطه از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخت.
اسحاقی اظهار داشت:شهدای مقاومت و شهدای جنگ ۱۲ روزه، آخرین نمونه از نوع تعامل غرب و نظام سلطه با ملتهای آزاد، مردم مسلمان و انقلابی ایران و منطقه هستند. ماهیت تمدنی و فرهنگی غرب علیرغم دستاوردهای علمی و پیشرفتهای رسانهای و اجتماعی خود، با واقعیتهای تلخ و سلطهجویانهای همراه است که انقلاب اسلامی از ابتدا آن را درک کرده و نسبت به آن هشدار داده است.
وی افزود: امروز ما از روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به سمت روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی حرکت کردهایم. این دستاورد، محصول ایستادگی ملت ایران، روشنگری امام خمینی(ره) و رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای است که در طول انقلاب اسلامی در برابر افشای ماهیت واقعی تمدن غرب ایستادگی کردند و موجب بیداری ملتها و وجدانهای آزاد جهان شدند. در نتیجه، خود غرب در چالشی جدی قرار گرفته و همه سرمایهها و ادعاهای خود را که زمانی به عنوان پایان تاریخ معرفی میکرد، برای دفاع از عملکرد خود به کار گرفته اما امروز مشروعیت آن فرو ریخته است.
معاون پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری تأکید کرد: در منظومه فکری حضرت آیتالله خامنهای در حوزه غربشناسی، نکات مهم و محورهای متعددی وجود دارد که نیازمند پژوهشهای علمی و نظریهپردازیهای عمیقتر است. از همین رو، این همایش طراحی شد. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی که در زمینه گفتمانهای انقلاب اسلامی و اندیشههای رهبر معظم انقلاب فعالیت دارد، این برنامه را از ۱۴ آبان ۱۴۰۳ آغاز کرده است. در این مدت، با تحولات منطقه و جهان، زمینه گسترش فرهنگ مقاومت و مبارزه با نظام سلطه بیش از پیش فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر در گذشته با کشورهای استعمارگر روبهرو بودیم، امروز با نظام سلطهای مرکب از دولتهای مختلف و ابزارهای گوناگون مواجهایم که تمدن غرب آن را نمایندگی میکند. این نظام از استعمار کلاسیک به سلطه جهانی رسیده است؛ در مقابل، انقلاب اسلامی در ربع قرن پس از پیروزی خود توانسته جبههای گسترده از مقاومت را شکل دهد که مرزهای آن از غرب آسیا فراتر رفته و حتی به داخل ایالات متحده، کشورهای اروپایی و محافل علمی و دانشگاهی آنها نیز رسیده است.
اسحاقی با اشاره به تحلیل رهبری درباره بنیادهای نظری و عملی تمدن غرب گفت: بنیادهای نظری تمدن غرب شامل مفاهیمی مانند حقوق بشر، سکولاریسم، دموکراسی، عقلانیت، حق تعیین سرنوشت، حقوق کودک و حقوق زنان است. از سوی دیگر، بنیادهای عملی و اقتدارآفرین آن، در قدرت نظامی، فناوری، رسانهای و اقتصادی متجلی شده است. این عوامل پس از جنگ جهانی دوم، سلطه و سیطرهای بر جهان ایجاد کردند و نظم تکقطبی را رقم زدند.
وی ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی، این مبانی با چالش روبهرو شدند و امروز بیش از گذشته افشا شده است که غرب کمترین احترام را برای حق تعیین سرنوشت ملتها قائل نیست و به حقوق بشر و انسان، کودک و زن اعتقادی ندارد. شواهد عینی آن را در غزه، لبنان، ایران و جنگ ۱۲ روزه میتوان دید. همچنین در پشت بسیاری از کودتاها و تلاشها برای از میان بردن حکومتهای مستقل و مردمی، ردپای نظام سلطه دیده میشود. پروژههای تمدنی غرب دیگر مانند گذشته به سرانجام نمیرسند و در مناطق مختلف جهان از آسیای میانه تا آمریکای لاتین و غرب آسیا با شکست مواجه شدهاند.
وی تصریح کرد: آگاهیبخشی به ملتها بهویژه نسل جوان، نقش اساسی در افشای چهره واقعی حقوق بشر آمریکایی و نظام سلطه دارد. طبق برنامهریزیها، روز ۱۹ آبان امسال در سالن همایشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه توسط اندیشمندان، پژوهشگران و اساتید ارائه خواهد شد. سخنرانانی از شخصیتهای سیاسی داخلی و خارجی نیز در این همایش حضور خواهند داشت. نشستهای علمی آن از روز گذشته آغاز شده و تا روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان در نوبت صبح و بعدازظهر ادامه خواهد داشت.
چالشهای بنیادین تمدن غرب و نقش انقلاب اسلامی
معاون پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در جمعبندی سخنان خود گفت: در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، تمدن غرب بر دو پایه نظری و عملی استوار است که هر دو دچار بحرانهای عمیق شدهاند. از منظر تحلیلی، ایشان بر مبانی دینی، سنتهای الهی و تجربه زیسته مواجهه با غرب تأکید دارند. امروز فروپاشی فرهنگی و نظری تمدن غرب، برای بسیاری از اندیشمندان و دانشگاهیان حتی در کشورهای غربی آشکار شده است.
وی افزود: حرکت ملت مسلمان و انقلابی ایران تحت رهبری و بر اساس سنتهای الهی و تجربه زیسته انقلاب اسلامی، نویدبخش گسترش این نگاه در جهان است. این حرکت خدمتی بزرگ به بشریت است؛ چراکه نظام سلطه و دولتهای غربی ملتها را تحقیر، تخریب و تهدید میکنند و حتی پس از تسلیم ملتها نیز از آنان طلبکارند. اما امروز ملتهای مختلف جهان با گفتمان انقلاب اسلامی همصدا شدهاند و در مسیر مقابله با سلطه حرکت میکنند.
اسحاقی در پایان تأکید کرد: پایداری ملت ایران در این مسیر، نقشی اساسی و ویژه در خدمت به بشریت دارد و اصحاب رسانه نیز وظیفهای مهم در تبیین این واقعیتها و انتقال آن به زبانهای مختلف ایفا میکنند.
...............................
پایان پیام/ 218
نظر شما