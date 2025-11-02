به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر موسی حقانی، دبیر همایش «ما و غرب در آراء و اندیشه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، در نشست خبری این همایش که در مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین سالگرد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، اظهار داشت: حدود یک سال و نیم پیش در گفت‌وگو با جمعی از همکاران و پژوهشگران به این نتیجه رسیدیم که جامعه ما بیش از هر زمان نیازمند شناخت دقیق از غرب و نظام سلطه است. این ضرورت از آن جهت مطرح شد که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بارها بر واقع‌شدن جهان در یک «پیچ تاریخی» و «پوست‌اندازی نظام بین‌الملل» تأکید داشته‌اند و سؤال اساسی این بود که ما در این تحول بزرگ جهانی چه جایگاه و نقشی داریم.

وی افزود: انگیزه اولیه برگزاری این همایش از همین نقطه آغاز شد؛ از ضرورت شناخت غرب سلطه‌گر و ماهیت آن، چراکه یکی از بازیگران اصلی در این پوست‌اندازی تاریخی، نظام سلطه غرب است و بخش دیگر جهان، شامل جریان مقاومت و ایران اسلامی، برای نخستین‌بار در ۲۲۰ سال اخیر در این روند جهانی نقش‌آفرینی فعال دارد.

حقانی با اشاره به دو پیچ تاریخی گذشته ایران در دو قرن اخیر گفت: در دو پیچ تاریخی پیشین، ملت ایران و عموم مسلمانان منطقه غرب آسیا متأسفانه منفعل بودند و قربانی تحولات نظام بین‌الملل شدند، اما انقلاب اسلامی موجب شد که در پیچ تاریخی سوم، ایران اسلامی به‌صورت فعال و اثرگذار در صحنه جهانی حضور پیدا کند.

وی ادامه داد: بیان این رابطه ۲۲۰ ساله میان غرب و ملت ایران و سایر ملت‌های مسلمان از یک‌سو و ضرورت آشنایی جامعه ایرانی با اهداف و راهبردهای غرب سلطه‌گر از سوی دیگر، ایجاب می‌کرد که بازنگری جدیدی در نوع تعامل و تقابل خود با غرب داشته باشیم. بر همین اساس، از حدود یک سال و نیم پیش کار علمی همایش آغاز شد و قرار بر این بود که این حرکت، صرفاً به برگزاری یک جلسه سخنرانی محدود نشود، بلکه یک پویش علمی و مستمر برای شناخت عمیق غرب و نظام سلطه شکل گیرد.

دبیر همایش با اشاره به رویکردهای سه‌گانه ایران در مواجهه با غرب در ۲۲۰ سال اخیر گفت:

نخستین رویکرد، حیرت و شیفتگی نخبگان ایرانی نسبت به غرب بود که در دوره‌ای منجر به غرب‌زدگی و تقلید کامل از تمدن غرب شد. دومین رویکرد، نگاه سازشکارانه و تسلیم‌طلبانه بود که در برابر سلطه غرب، راهی جز مدارا نمی‌دید. اما رویکرد سوم، رویکرد عزتمندانه و عاقلانه است که همواره در میان جریان‌های دینی، انقلابی و مستقل وجود داشته است. این نگاه، ضمن حفظ عزت ملی و استقلال، از تجربیات بشری نیز بهره می‌گیرد و با تکیه بر ظرفیت‌های تمدنی ایران، مسیر تازه‌ای را برای انسان معاصر گشوده است که در قالب «تمدن نوین اسلامی» تبلور یافته است.

حقانی افزود: بر همین مبنا اهداف اصلی همایش شامل سه محور کلان است:

۱. شناخت مبانی و اصول حاکم بر تفکر، سبک زندگی و تمدن غرب،

۲. تحلیل ماهیت و راهبردهای استعماری نظام سلطه،

۳. و تبیین جایگاه بیداری اسلامی و ظرفیت‌های هویت ایرانی ـ اسلامی در مواجهه با سلطه جهانی.

وی گفت: برای دستیابی به این اهداف، ۱۲ محور علمی تعریف شد که در آن‌ها موضوعاتی چون چیستی تمدن غرب، سیر تاریخی استعمار، روش‌های سلطه غرب بر جهان، پیشینه استعماری کشورها، انقلاب‌های ضد استعماری، ظرفیت تمدنی ایران در مقابله با استعمار، دکترین مقاومت، شخصیت‌های ضد سلطه، انقلاب اسلامی به عنوان الگوی استعمارزدایی، و نیز بررسی ماهیت سلطه‌گری آمریکا و صهیونیسم مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر حقانی با اشاره به نقش دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در شکل‌گیری این همایش تصریح کرد: ما از منظر گفتمان رهبری معظم انقلاب به مسئله غرب نگاه می‌کنیم. ایشان با تکیه بر هزار سال عقلانیت شیعی و ۶۵ سال تجربه مبارزه با استبداد و استعمار، عمیق‌ترین شناخت را از غرب و نظام سلطه دارند. همین تجربه و بینش است که امروز مسیر عبور ملت ایران از این پیچ تاریخی را هدایت می‌کند.

وی با اشاره به فراخوان گسترده مقالات برای این همایش افزود: در مجموع ۵۵۵ چکیده و ۴۶۵ مقاله به دبیرخانه ارسال شد که از این میان، ۳۸۵ مقاله پذیرفته شده است. تاکنون ۵۶ پیش‌نشست علمی برگزار شده و در مجموع بیش از ۱۰۰ مقاله طی هفته همایش ارائه خواهد شد. همچنین ۵ مصاحبه علمی با شخصیت‌هایی که از نزدیک با مواضع رهبری و تجربه تعامل با غرب آشنایی دارند انجام شده است. تاکنون ۱۳ نشست علمی برای بررسی مقالات برگزار گردیده و بیش از ۵۰ مرکز علمی و پژوهشی با دبیرخانه همایش همکاری داشته‌اند.

حقانی در پایان تأکید کرد: هدف ما این بود که همایش به مؤسسه خاصی محدود نشود، بلکه به حرکتی علمی و بین‌المللی تبدیل شود. خوشبختانه این هدف در گام نخست محقق شده و امیدواریم در مراحل بعدی، همکاری علمی گسترده‌تری با مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخلی و خارجی شکل گیرد.

