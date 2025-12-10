به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی مطهری، دبیر علمی همایش بینالمللی مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با شرق آسیا، در مصاحبه با خبرنگار ابنا، در تشریح روند برگزاری این رویداد علمی اظهار داشت: این همایش که از سال گذشته (۱۴۰۳) آغاز شده بود، در شانزدهم آذرماه، مراسم اختتامیه خود را برگزار کرد.
مطهری بیان کرد که همایش در دو بخش پیشنشستها و مقالات فعالیت داشت که طی آن، ۶۰ پیشنشست و ۱۴۰ مقاله دریافت شد. پیشنشستها به هشت زبان ارائه شدند و مقالات دریافتی نیز در نهایت در کمیسیونهای فارسی، عربی و انگلیسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. این همایش بر مبنای سه محور اصلی (زبان، فرهنگ و تمدن) و در قالب سی موضوع محوری (شامل ده موضوع فرعی در ذیل هر محور) سازماندهی شده بود.
دبیر علمی همایش در خصوص مباحث محوری مورد توجه، توضیح داد که علاوه بر بحثهای زبانی و ترجمه، محورهای مهمی چون مباحث مربوط به فضای مجازی و عصر دیجیتال و همچنین مباحثی در خصوص نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و حوزه رسانه، مورد تمرکز اصلی این همایش قرار گرفته بودند. تلاش شده است تا ۱۴۰ مقاله و پیشنشست دریافتی به گونهای مدیریت شوند که تمامی محورهای تعیینشده صرفاً یک عنوان نباشند، بلکه محتوای مرتبط با آنها نیز تولید شود.
مشارکت دانشگاهیان شرق آسیا و غرب آسیا
مطهری توضیح داد: نویسندگان مقالات و شرکتکنندگان پیشنشستها شامل مهمانان خارجی نیز بودند و افزود: افرادی از دانشگاههای مختلف شرق آسیا و حتی از حوزه غرب آسیا، مانند عراق، که استاد دانشگاههای خود بودند و دانشجوی جامعه المصطفی نبودند، در این همایش شرکت و مقاله ارائه دادند. البته، برخی از شرکتکنندگانی که پیشنشست یا مقاله ارائه دادند، لزوماً از شرق آسیا نبودند و از کشورهایی چون پاکستان، هند، عراق و ترکیه در این رویداد حضور داشتند.
همکاری با مراکز علمی منطقهای
دبیر علمی همایش بینالمللی مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با شرق آسیا با اشاره به ارتباطات نهادی، اعلام کرد که از طریق نمایندگیهای جامعه المصطفی و سازمان ارتباطات، با مراکز پژوهشی و دانشگاهها مکاتباتی صورت گرفته و اساتید دعوت شدند. دانشگاههایی از اندونزی، چین و مالزی در این همایش مشارکت کرده و مقاله ارسال نمودند؛ بدین صورت که دانشگاهها اساتید خود را معرفی کردند و ارتباط برقرار شد. نکته مثبت این همکاری آن بود که برخی از مقالات ارائهشده بهصورت ترکیبی و دارای دو نویسنده، یکی ایرانی و دیگری از کشورهای جنوب شرق آسیا، بودند.
ضرورت شناخت تمدنی و استمرار رویداد
مطهری درباره هدف بنیادین همایش تأکید کرد: ما به لحاظ تمدنی نیاز داریم که هم خودمان را بشناسیم و هم شرق را بشناسیم. این شناخت متقابل موجب میشود تا نقاط قوت تمدن خود را دریابیم و آسیبهایی که میتواند به تمدن ایرانی وارد شود را شناسایی کنیم. تعامل با کشورها به میزان شناخت ما از آنها بستگی دارد و این سه محور (زبان، فرهنگ و تمدن) بر همین اساس تعیین شدند، زیرا زبان ابزار گفتگو برای تعامل فرهنگی است و تمدن بر پایه فرهنگ شکل میگیرد.
دبیر علمی همایش بینالمللی مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با شرق آسیا در پایان خاطرنشان کرد که این همایش، در واقع، ششمین همایش منطقهای است که این مجموعه برگزار میکند و پیش از این همایشهایی درباره آمریکای لاتین و غرب آسیا برگزار شده است. این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا مناطق مختلف تحت پوشش قرار گیرند و چرخه منطقهای کامل شود.
