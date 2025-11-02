شادی در رشد و بالندگی خانواده نقش اساسی دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، زینب فقیهی در نشستی با موضوع نشاط با حضور اساتید مبلغ که در مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) گراش برگزار شد اظهارداشت: یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار در زندگی و پویایی آن، شادی و نشاط است شادی به معنی خوشی، خرمی، سرور و طراوت، در رشد و بالندگی خانواده و در بروز استعدادها و خلاقیت آنان نقش اساسی دارد خانواده‌ای که بی‌نشاط است نمی‌تواند از استعداد نهفته خویش بهره کافی ببرد.

وی افزود: در ایجاد فضای نشاط انگیز و فرح‌بخش در محیط خانواده شیوه ارتباط کلامی و غیرکلامی نقش عمده‌ای دارد ارتباط کلامی به نوبه خود در برگیرنده دو پدیده خوب سخن گفتن و سخن خوب گفتن است اولی ناظر به روش و دومی ناظر به محتوا است.

فقیهی گفت: در آموزه‌ها و دستورات دین ضمن توصیه به ارتباط کلامی با خانواده و جویای حال آنان شدن، به چگونگی رفتار و ارتباط کلامی نیز اشاره شده است در ارتباطات میان فردی هنر خوب گوش دادن یکی از مهارت‌های موثر و اطمینان بخش است.

وی بیان کرد: از نکات مهم در ارتباط غیرکلامی حسن خلق است که در این رابطه توصیه شده با مردم به ویژه خانواده با چهره گشاده و روی باز برخورد کنید که باعث جذب دل‌ها و فزونی محبت می‌شود و شادی و نشاط می‌آورد و کینه را از دل می‌زداید.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی خواهران الزهرا (س) شهرستان گراش گفت: در تداوم و تعمیق مناسبات انسانی و ارتباطات کلامی وسعت نظر و سعه صدر از اهمیت زیادی برخوردار است منظور از وسعت نظر، داشتن ویژگی‌هایی مانند بلند نظری، بزرگواری، گذشت و تغافل است نکته قابل توجه در اینجا، توجه به رابطه وسعت نظر، تحکیم مودت و نشاط است.

وی افزود: در آموزه‌های دینی به تفریح و مسافرت توجه خاصی گردیده است امام علی (ع) می‌فرمایند: به میزان شادی و نشاط، راحتی و آرامش به دست می‌آید در نتیجه تفریح و گردش در سبزه‌زار باعث نشاط و شادابی است و باعث راحتی و آرامش فکری و ذهنی می‌گردد.

فقیهی گفت: ورزش باعث نشاط و شادابی بدن بوده و انسان را از نظر روحی و روانی سرزنده و شاداب می‌کند و باعث تقویت اراده انسان و پویایی او می‌گردد و کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد و به زندگی آرامش می‌دهد.

وی افزود: سکون و آرامش ارمغان ارزشمند ارتباط خویشاوندی و صله رحم است امام صادق (ع) می‌فرمایند: هرگاه کسی از رحم (خویشان) خود عصبانی شده پس باید به سوی او روانه شود و با او تماس برقرار کند به درستی که دو رحم (فامیل) در تماس و ارتباط با یکدیگر آرامش می‌یابند.