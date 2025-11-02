به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، کارگاه آموزشی رسانه رضوی بهمنظور توانمندسازی و ارتقای مهارتهای خبری، تصویری و فضای مجازی خادمیاران، با محوریت «آشنایی با وظایف خادمیاران رسانه و شیوه تهیه گزارش خبری و تصویری» بههمت مدیریت کانونهای خدمت رضوی استان فارس در حرم حضرت احمدبن موسی–شاهچراغ(ع) برگزار شد.
این نشست با حضور سردار جابر مهدییار، مدیر کانونهای خدمت رضوی استان فارس، محسن عسکری، مسئول ارتباطات خادمیاری آستان قدس رضوی، و ارتباط تلفنی محمدرضا قلینژاد، رئیس روابطعمومی بنیاد کرامت رضوی، همراه بود.
در این کارگاه،که نزدیک به ٧٠ نفر از خادمیاران رضوی در حوزه کانون رسانه و جمعی از معاونین و دبیران کانون های تخصصی حضور داشتند، سردار جابر مهدییار، مدیر کانونهای خدمت رضوی استان فارس، نقش رسانه در ترویج فرهنگ رضوی را بنیادی و اثرگذار دانست و اظهار داشت: خادمیاران رسانه، پیامآوران فرهنگ ولایت و حاملان ارزشهای رضوی در جامعه هستند.
وی شناخت ماهیت رسانه و بهرهگیری از شیوههای نوین اطلاعرسانی را لازمه انتقال صحیح جلوههای معنوی خدمت عنوان کرد و افزود: آموزش رسانه، زمینه تعالی و روایت راستین را فراهم میسازد و موجب پویایی جریان فرهنگی رضوی در جامعه خواهد شد.
در ادامه، محمدرضا قلینژاد، رئیس روابط عمومی بنیاد کرامت رضوی، در ارتباط تلفنی با حاضران، از آغاز دورههای رسانهای خادمیاران در استان فارس ابراز خرسندی کرد و ضمن قدردانی از مدیریت سردار مهدییار، خواستار طراحی دورههای تخصصی در حوزههای خبر، فضایمجازی، تولید محتوا و عکاسی شد.
وی این اقدام را گامی در راستای توانمندسازی خادمیاران رسانه دانست و افزود: با همکاری و همافزایی مدیران رسانهای، شاهد بالندگی و شکوفایی فعالیتهای تخصصی در فارس خواهیم بود.
محسن عسگری، مسئول خادمان رسانه ای آستان قدس رضوی، نیز در این نشست آموزشی اظهار داشت: استان فارس میزبان نخستین سفر استانی خادمان رسانه رضوی است و این رویداد، نقطه آغاز جریان حرفهای رسانه رضوی در کشور بهشمار میآید.
وی رسانه رضوی را بستری تخصصی و متکی بر رسالت فرهنگی دانست و افزود: هر گزارش خبری باید با دقت، تعهد معنوی و ثبت مستند در سامانه خادمیاری همراه باشد تا اصالت و هویت آن بهدرستی بازتاب یابد.
عسگری با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف رسانهای خادمیاران تصریح کرد: رسانه امام رضا(ع) میدان مسئولیت و اخلاص است.
بر اساس این گزارش، کارگاه آموزشی خادمیاران رسانه رضوی استان فارس با هدف ارتقای سطح مهارتهای خبری و تصویری، توسعه هماهنگی رسانهای در سطح استان و تحکیم هویت خدمتمدار رسانه آستان قدس رضوی برگزار شد. این نشست که با تقدیر جمعی از خادمیاران فعال حوزه های مختلف رضوی و به ویژه خادمیاران رسانه، همراه بود، گامی مؤثر در انسجام و تقویت فعالیتهای رسانهای رضوی در فارس بهشمار میرود.
