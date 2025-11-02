یک خبرنگار شیعه پس از ۶ ماه و ۱۸ روز از زندان طالبان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید راشد کاشفی، یکی از خبرنگاران شیعه کابل پس از گذراندن ۶ ماه و ۱۸ روز از زندان حکومت طالبان آزاد شد.
یک منبع از خبرنگاران کابل به خبرنگار ابنا تایید کرد که آقای کاشفی روز شنبه (۱۰ آبان) آزاد و به آغوش خانوادهاش برگشته است.
خانواده آقای کاشفی به دلیل ممنوعیت طالبان در مورد چگونگی بازداشت و اتهام وارده بر او با رسانهها صحبت نمیکنند.
پیش از این گزارش شده بود که این خبرنگار شیعه به اتهام همکاری با رسانههای تبعیدی افغانستان، از منطقه دشت برچی در غرب کابل بازداشت شده است.
از سوی دیگر، نهاد حمایت از رسانههای افغانستان با تایید آزادی سید راشد کاشفی افزود که در نتیجه تلاشهای مثبت این نهاد آزاد شده است.
این نهاد از حکومت طالبان خواسته است که سایر خبرنگارانیکه زندانی هستند، باید هرچه سریعتر از بند آزاد شوند و به آغوش خانواده مطبوعات باز گردند.
پیش از این نیز نیروهای حکومت طالبان یک خبرنگار شیعه به نام مهدی انصاری را از غرب کابل بازداشت کردند و دادگاه طالبان برای این خبرنگار یک سالونیم حکم زندان داد که وی در حال گذراندن حکم خود است.
چندی قبل، انتشار ویدیوی اعتراف اجباری مهدی انصاری در یک رسانه نزدیک به طالبان، انتقادات زیادی را در پی داشت و بسیاری این حرکت را مصداق نقض حقوق خبرنگاران دانستند.
شایان ذکر است، در حال حاضر حدود شش خبرنگار در استانهای کابل، غزنی و پروان در زندانهای طالبان به سر میبرند.
