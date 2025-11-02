به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «محمدرضا اسدی» در همایش ما و غرب با ارائه موضوع «بررسی نظام فکری و عملی نهضت‌های رهایی‌بخش آمریکای لاتین در مبارزه با استعمار و استبداد» اظهار کرد: با توجه به وضعیت پرتلاطم جهان معاصر، به نظر می‌رسد بررسی نظام‌های اندیشه‌ای و عملی موجود در دنیا برای از بین بردن استعمار و استبداد و ظلم‌های ناشی از آنها به‌منظور دستیابی به چارچوب فکری و عملی صحیح و مؤثر در از بین بردن این ظلم‌ها ضروری باشد.

عضو هیئت علمی گروه ادیان موسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: یکی از زمینه‌های مهم این دست مطالعات، نهضت‌های رهایی‌بخش آمریکای لاتین است؛ چراکه این نهضت‌ها هم از نظر گستره، اثربخشی و ابتنای بر دین حائز اهمیت‌اند و هم به فرموده رهبر معظم انقلاب، آمریکای لاتین از مناطقی است که دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای بوده و ایران در آن عمق راهبردی دارد و باید سهم مناسب خود را در سیاست خارجی ایران داشته باشد.

معاون آموزش موسسه امام خمینی(ره) ابراز کرد: نهضت‌های رهایی‌بخش آمریکای لاتین نمایان‌گر یکی از مهم‌ترین تلاش‌های مردمی برای مقابله با استعمار، استبداد و بی‌عدالتی در عصر معاصر بوده و توانسته است با تکیه بر مبانی و اصول دینی، اخلاقی و انسانی، گفتمانی نیرومند و الهام‌بخش را در برابر ساختارهای سلطه‌گر شکل دهند که شایسته تأمل، احترام و بهره‌گیری است.

وی ادامه داد: جریان رهایی‌بخشی و الهیات برآمده از آن، نظر جهان مسیحیت را به وضعیت فلاکت‌بار فقیران در آمریکای لاتین معطوف نموده و امید را در دل میلیون‌ها نفر از مردم این منطقه برای تغییر آن پدید آورده است و «محوریت دین و الهیات در مبارزه» با تأکید بر «پیوند دین و سیاست»، «دفاع از مظلومان و فقرا» با تأکید بر «کرامت انسان، عدالت، محبت و همبستگی» و «مبارزه با ظلم، استعمار و استبداد» از نقاط قوت و برجسته این نهضت‌ها هستند.

حجت‌الاسلام اسدی گفت: این جریان با الهیات اختصاصی خود کوشیده است توجه همگان را به کاربست نوین انجیل در عرصه مسائل اجتماعی جلب کرده و از این طریق گام‌های مثبتی برای تحقق عدالت اجتماعی بردارد و تا پیش از این، از سوی کلیسا و پاپ، جنگ امری مغایر با اخلاق و وسیله و ابزار نامناسبی برای حلّ مناقشات معرفی می‌شد، اما هنر این جریان، اصلاح رویکرد مسیحیت در از بین بردن صرفاً مسالمت آمیز ظلم بود. همبستگی با فقیران، آموزش به آنان درباره درک علت اصلی فقرشان و حمایت و تشویق مردم در تلاش برای رفع ظلم، از ارزشمندترین ویژگی‌های این جریان است.

عضو هیئت علمی گروه ادیان موسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: با این وجود و اگرچه این جریان، حتی در شکل فعلی خود، حامل پیام امید، مقاومت و بیداری است، اما برخی نواقص و عیوب جدی نیز در این نهضت‌ها مشاهده می‌شود که از آن جمله می‌توان به تأثیرپذیری از مبانی مارکسیستی، غفلت از اصلاح فردی، فقدان برنامه‌ریزی برای تشکیل حکومت دینی، و نگاه محدود به الهیات از منظر فقر اشاره نمود.

معاون آموزش موسسه امام خمینی(ره) عنوان کرد: با توجه به اینکه فقر ارزش ذاتی ندارد تا همیشه خوب باشد، تأکید بیش از حد بر ارزش فقر و جانبداری مطلق از فقیران که در گفتمان این نهضت‌ها مشاهده می‌شود، قابل پذیرش نیست. زمینه‌مند دانستن الهیات، نگاه از پایین و ابتنای الهیات بر مقوله فقر از پیامدهای این رویکرد است.

وی افزود: الهی‌دانان رهایی‌بخش نگاهی از پایین به بالا دارند. به این معنا که آنان کار خود را با در نظر گرفتن فقیران و نیازهای آنان آغاز کرده و سپس از زمین به سمت آسمان حرکت کرده و می‌خواهد خدا را در ارتباط با فقیران بشناسد، در حالی که کار الهیاتی باید فارغ دلانه انجام شده و همه ابعاد معرفتی خدا بدون محدود کردن جنبه‌های ارتباطی او با فقیران یا هر گروه خاص دیگر مطالعه و تبیین شود.

حجت‌الاسلام اسدی اذعان کرد: نکته بنیادینی که باید مورد توجه قرار گیرد، محوریت بخشیدن به دین و تعالیم آن به جای تکیه بر مکاتب مادی غیرقابل اعتماد و معیوب است و راه موفقیت آن است که ابتدا دین حق و خاتم را بازشناخت و به تفسیر صحیح آن دست یافت و سپس تدابیر لازم برای جلوگیری از هرگونه ناسازگاری فکری و عملی با آن را اتخاذ نمود.

