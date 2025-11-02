به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه، در سخنانی در جمع شرکتکنندگان در سمینار یکروزهای که توسط مجمع رسانهای این جنبش در ابوجا برگزار شد، به اهمیت رسانههای اجتماعی و دیگر پلتفرمهای رسانهای جدید اشاره کرد.
وی توضیح داد که چگونه این رسانهها به خط مقدم صنعت رسانه آمدهاند و از سوءاستفاده از آنها برای ایجاد تفرقه در میان امت مسلمان و کشور ابراز تأسف کرد.
شیخ زکزاکی از حاضران خواست تا به بهترین شیوهها پایبند باشند و استانداردهای اخلاقی را در انتقال پیام جنبش اسلامی رعایت کنند.
وی همچنین به آنها توصیه کرد که با صداقت عمل کنند و تأکید کرد که صداقت و اخلاق جوهر تمام فعالیتهای مذهبی است.
