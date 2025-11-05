  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آفریقا

نماینده انجمن مسیحیان نیجریه با شیخ زکزاکی دیدار کرد/ «متحد شوید و در صلح زندگی کنید» + تصاویر

۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۸
کد مطلب: 1746854
نماینده انجمن مسیحیان نیجریه با شیخ زکزاکی دیدار کرد/ «متحد شوید و در صلح زندگی کنید» + تصاویر

شیخ زکزاکی: اجازه ندهید که به درگیری با یکدیگر کشیده شوید، مهم نیست که این درگیری چه نامی داشته باشد؛ چه به نام دین یا قبیله.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئتی از جامعه ناساراوا در کادونا با شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه دیدار کرد.

 آقای زاکاری، نماینده انجمن مسیحیان نیجریه (CAN) در دولت محلی چیکون، حاجی علیو مای لافیا، چیرومای ناساراوا، آقای دومینیک، کشیش ارشد کلیسای کاتولیک در ناساراوا، شیخ علاراما جابر محمد، امام جماعت مسجد جمعه ناساراوا، از جمله شخصیت‌هایی بودند که در این دیدار حضور داشتند.

شیخ زکزاکی با تاکید بر اهمیت همزیستی مسالمت‌آمیز گفت: اجازه ندهید که به درگیری با یکدیگر کشیده شوید، مهم نیست که این درگیری چه نامی داشته باشد؛ چه به نام دین یا قبیله. متحد شوید و در صلح زندگی کنید. مسیحیان را نباید کافر نامید؛ نام آنها در قرآن «اهل کتاب» است.

.

نماینده انجمن مسیحیان نیجریه با شیخ زکزاکی دیدار کرد/ «متحد شوید و در صلح زندگی کنید» + تصاویر

نماینده انجمن مسیحیان نیجریه با شیخ زکزاکی دیدار کرد/ «متحد شوید و در صلح زندگی کنید» + تصاویر

نماینده انجمن مسیحیان نیجریه با شیخ زکزاکی دیدار کرد/ «متحد شوید و در صلح زندگی کنید» + تصاویر

نماینده انجمن مسیحیان نیجریه با شیخ زکزاکی دیدار کرد/ «متحد شوید و در صلح زندگی کنید» + تصاویر

نماینده انجمن مسیحیان نیجریه با شیخ زکزاکی دیدار کرد/ «متحد شوید و در صلح زندگی کنید» + تصاویر

نماینده انجمن مسیحیان نیجریه با شیخ زکزاکی دیدار کرد/ «متحد شوید و در صلح زندگی کنید» + تصاویر

............................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha