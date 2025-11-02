به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، صبح امروز (یکشنبه ۱۱ آبان) در گفتوگو با شبکه طلوع نیوز افغانستان اظهار داشت که نمی خواهند به خاطر اظهارات خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، با این کشور وارد درگیری شوند.
مجاهد، خواجه آصف را «شخصی ناتوان و بیاختیار» توصیف کرد که دایره اختیاراتش محدود به همان توییتی است که مینویسد.
او تأکید کرد که مردم پاکستان و احزاب سیاسی این کشور، جنگ نمیخواهند و افرادی با مسائل شخصی نباید در تشدید تنشها و ایجاد جنگ نقش داشته باشند.
این سخنان در حالی مطرح میشود که تنشهای مرزی اخیر و اتهامات پاکستان به حکومت طالبان مبنی بر حمایت از تحریک طالبان پاکستان ادامه دارد.
خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، چند روز قبل (۷ آبان) در اظهاراتی تند، طالبان افغانستان را به نابودی کامل تهدید کرد و هشدار داد که در صورت ادامه حمایت از گروههای تروریستی، بار دیگر باید در غارهای تورابورا پنهان شوند.
این اظهارات پس از آن از سوی آصف مطرح شد که مذاکرات صلح میان دو کشور در استانبول، پس از گذشت سه روز شکست خورد و نتیجه مطلوب که منجر به صدور توافقنامه شود، حاصل نشد.
