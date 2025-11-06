به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که مذاکرات صلح میان هیأت‌های طالبان افغانستان و دولت پاکستان که در استانبول جریان داشت، پس از وقوع درگیری مرزی در منطقه سپین‌بولدک متوقف شده است.

بر اساس گزارش تلویزیون سما، هیأت پاکستانی شواهدی از تیراندازی بدون تحریک از سوی افغانستان به خاک پاکستان ارائه کرده و این شواهد را با میانجی‌گران ترکیه و قطر نیز در میان گذاشته است.

ادعای تیراندازی و پاسخ فوری نیروهای پاکستانی

پاکستان مدعی شده است که برخی عناصر وابسته به افغانستان به مواضع نیروهای امنیتی این کشور تیراندازی کرده‌اند و ارتش پاکستان نیز به این اقدام پاسخ فوری داده است.

در مقابل، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرده که عصر امروز نیروهای پاکستانی بار دیگر به ولسوالی سپین‌بولدک در ولایت قندهار حمله کرده‌اند. وی افزود که جنگ‌جویان طالبان به‌منظور احترام به تیم مذاکره‌کننده و جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، هیچ‌گونه واکنشی نشان نداده‌اند.

مذاکرات در سایه تنش‌های مرزی

این درگیری‌ها در حالی رخ داده که تیم‌های مذاکره‌کننده طالبان و پاکستان برای دور سوم گفت‌وگوهای صلح در استانبول حضور یافته‌اند. پیش‌تر، دو طرف پس از شش روز مذاکره فشرده، به توافقی برای تداوم آتش‌بس دست یافته بودند.

با این حال، تنش‌های مرزی و تبادل آتش در منطقه چمن و سپین‌بولدک، روند مذاکرات را با چالش جدی مواجه کرده و احتمال شکست گفت‌وگوها را افزایش داده است.

........

پایان پیام/