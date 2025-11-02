به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «علی اصغر اصغری ولوجایی» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران امروز یکشنبه، 11 آبان 1404 در نشست خبری پاسداشت روز 13 آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه با بیان اینکه در این روز تاریخی تبعید حضرت امام خمینی(ره)، تسخیر لانه جاسوسی و شهادت جمعی از دانش آموزان و دانشجویان به وقوع پیوست و ملت در برابر استکبار جهانی ایستاد و نشان داد این ملت مقابل جنایات آمریکا با اقتدار می ایستند، اظهار کرد: به فرموده امام راحل تسخیر لانه جاسوسی، انقلاب دوم ملت ایران اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه برنامه های سیزده آبان امسال با شعار «متحد و استوار در برابر استکبار» برگزار می‌شود، افزود: راهپیمایی ۱۳آبان با حضور مردم استان در ۶۶ نقطه از دیار علویان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام اصغری ضمن اعلام انزجار از جنایات اسرائیل در آمریکا در غزه، خاطرنشان شد:پس از جنگ ۱۲ روزه، وحدت و پایداری ملت ایران در برابر استکبار جهانی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است و امروز مردم نسبت به رفتار آمریکا و اسرائیل کاملاً آگاه شده‌اند از این رو باید روند امید آفرینی در جامعه بیش از پیش مورد توجه باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه به فرموده امامین انقلاب اسرائیل غده سرطانی منطقه است، گفت: حضور منسجم و آگاه مردم در صحنه پیام بیداری ملت در دفاع از حق را به گوش جهانیان خواهد رساند.

وی با بیان اینکه رسانه چشم بیدار انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و روایتگری خدمات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد توجه اصحاب خبر و رسانه باشد.

حجت الاسلام اصغری اضافه کرد: رسانه ها باید با برجسته سازی روح استکبارستیزی ملت ایران زمینه ساز امیدآفرینی در جامعه باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه بیش از ۵۰۰عنوان برنامه شاخص در استان با محوریت سیزده آبان برگزار می شود، گفت: مواکب فرهنگی، تبیینی، پذیرایی و... در مسیر راهپیمایی سیزده آبان شهرهای استان مازندران برپا خواهد شد.

وی از فعال شدن تشکل های دانش آموزی و دانشجویی و مردمی در راستای بزرگداشت سیزده آبان خبر داد و یادآور شد: زنگ استکبارستیزی ساعت ۷و ۳۰ دقیقه صبح باحصور استاندار و نماینده ولی فقیه درمازندران در مدرسه شاهد دخترانه ساری نواخته می شود.

حجت الاسلام اصغری از برگزاری مسابقه ساخت عروسک استکبارستیزی، گرفتن عکس سلفی در راهپیمایی، برگزاری نشست های گفتگو محور با موضوع آمریکا و سلطه جهانی و... خبر داد و افزود: راهپیمایی سیزده آبان امسال در ساری از میدان شهید قاسمی به سمت میدان شهدا برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران به تقارن سیزده آبان با روز مازندران اشاره کرد و گفت: تلاش شده با محوریت هفته مازندران و پیشینه دینی و فرهنگی مردمان این دیار ویژه برنامه ای برای بازخوانی روحیه استکبارستیزی مازندرانی ها برگزار شود.

وی از جانمایی تمثال شهدای جنگ ۱۲روزه در مسیر راهپیمایی سیزده آبان خبر داد و یادآورشد: تلاش داریم میزخدمت ادارات نیز در مسیر راهپیمایی سیزده آبان برپاشود.

حجت الاسلام اصغری با بیان اینکه طومار مردمی با موضوع استکبارستیزی در راهپیمایی ۱۳ آبان امضا می شود، گفت: سرود هزار نفری دانش آموزان را هم در راهپیمایی سیزده آبان امسال خواهیم داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران از اجرای نمایش خیابانی با محوریت سپاه در شهرستان های مازندران خبر داد و افزود: این نمایش روز سیزده آبان در میدان شهدا ساری اجرا می شود.

وی از برپایی غرفه هوش مصنوعی، حجاب و عفاف، دوخت رایگان چادر، نقاشی کودکان و... در مسیر راهپیمایی خبر داد و گفت: هنرمندان فعال در بحث خلق آثار با موضوع استکبارستیزی نیز تجلیل می شوند.

