دختر امام موسی صدر: خودباوری زنان، شرط پیشرفت جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سیده حورا صدر» دختر امام موسی صدر شامگاه یکشنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ در نشست بینالمللی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی بر ضرورت جداکردن آموزههای اصیل اسلام از عادات تاریخی و فرهنگی در موضوع زن تأکید کرد و نقش فعال زنان را عامل کلیدی پیشرفت جامعه اسلامی دانست.
وی با اشاره به محدودیتهای اعمال شده بر زنان در جوامع مسلمان گفت: این محدودیتها بیشتر ریشه در سنتها و عادات تاریخی دارد و ارتباطی با آموزههای واقعی دین اسلام ندارد.
صدر تأکید کرد: غفلت مسلمانان از تقویت نهادهای علمی و اجتماعی سبب قدرتگیری دشمنانی مانند رژیم صهیونیستی شده و جایگاه تمدنی جهان اسلام را تحت تأثیر قرار داده است.
دختر امام موسی صدر درباره نگاه جهانی به زن در دهه ۱۹۶۰ میلادی توضیح داد: در آن دوره، زن اغلب به صورت ابزاری یا تحقیرآمیز دیده میشد و توجه به جایگاه والای زنان در آموزههای اسلامی حرکتی شجاعانه و پیشرو محسوب میشد.
اسلامِ اصیل، زنِ کنشگر میخواهد نه منزوی
وی گفت: رفتار پیامبر اسلام با حضرت فاطمه نشان داد که اسلام شأن زن را مورد احترام قرار داده و نمونههای تاریخی و دینی بسیاری از زنان آگاه، مسئول و کنشگر در جامعه وجود دارند که میتوانند الگو باشند.
حورا صدر به انسجام بین اندیشه و عمل امام موسی صدر اشاره کرد و افزود: او همواره تلاش کرده بود کرامت و توانمندی زنان را در عمل نیز تقویت کند. از اقدامات نخستین او در لبنان میتوان به تأسیس بخش زنان در نهادهای اجتماعی و برگزاری برنامههای آموزشی و عبادی مستقل برای بانوان اشاره کرد.
دختر امام موسی صدر، خودباوری زنان را شرط رشد جامعه دانست و تأکید کرد: تا زمانی که زنان به تواناییهای خود باور نداشته باشند، پیشرفت واقعی در جامعه اسلامی حاصل نمیشود.
وی همچنین به فعالیتهای اجتماعی خانواده امام موسی صدر در لبنان اشاره کرد و گفت: مؤسسات خیریه و حمایتی فعال در زمینه کمک به دختران یتیم و خانوادههای شهدا نمونهای عملی از پیوند اندیشه و عمل در مکتب امام موسی صدر هستند.
