به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب الله لبنان ضمن ایجاد تشکیلات جدیدی برای مدیریت ارتباطات رسانه‌ای خود، سید ابراهیم الموسوی نماینده پارلمان از فراکسیون وفاداری به مقاومت را مسئول این تشکیلات کرد.

بر اساس این مصوبه که چند روز پیش به اطلاع مسئولان مربوطه رسیده، هیئتی به ریاست ابراهیم الموسوی نماینده پارلمان لبنان تشکیل می‌شود که اعضای آن شامل نمایندگانی از تمامی نهادهای رسانه‌ای حزب الله، از جمله رادیو، تلویزیون، رسانه‌های الکترونیک و واحد روابط عمومی حزب الله است.

بر اساس اطلاعات موجود، اداره مذکور مستقیماً زیر نظر شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله است و تا زمانی که تصمیم بعدی در مورد باقی ماندن آن در این چارچوب یا تبدیل آن به یک شورای مرکزی جدید اتخاذ شود، این روند ادامه خواهد داشت.

