به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «محمدباقر محمدی لائینی» نماینده ولی فقیه در مازندران شامگاه یکشنبه، 23 آذر 1404 در مراسم رونمایی از پوستر کنگره حاج مصطفی خان سورتیچ در دانشگاه آزاد اسلامی استان اظهار داشت: انسان‌های بافضیلت متعلق به همه بشریت هستند و مصادره یا معرفی نکردن آنها ضایع کردن سرمایه‌های انسانی است.

وی افزود: سفیه کسی است که نمی‌تواند سرمایه خود را حفظ یا افزایش دهد و استفاده صحیح از سرمایه‌های انسانی نشانه رشد و بلوغ جامعه است.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به ضرورت آزمون و ارزیابی جامعه توضیح داد: همایش‌ها و معرفی شخصیت‌های برجسته فرصتی برای سنجش بلوغ و رشد جامعه است؛ این افراد نه تنها از بعد انسانی بلکه از منظر دینی نیز اهمیت دارند.

نماینده ولی فقیه همچنین به تداوم مبارزه جریان حق و باطل در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: امروز نیز باید جریان‌های راستین دینی و کسانی که در مسیر اهل بیت و انقلاب اسلامی تلاش کرده‌اند معرفی شوند تا نسل جدید با حقیقت و فضائل آشنا شود.

وی با گرامیداشت یاد علامه امینی افزود: شهدای فضیلت در طول تاریخ سرمایه‌های ارزشمند جامعه ما هستند و معرفی آنها وظیفه دینی و اجتماعی ماست.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به برخی بیهوده‌گویی‌ها در جامعه تاکید کرد: بستر حق قوی است و کسانی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند جز ضایع کردن خود نتیجه‌ای نخواهند گرفت.

این همایش روز چهارم دی ماه در دانشگاه آزاد اسلامی ساری برگزار می‌شود و هدف آن معرفی مفاخر استان و تقویت جریان حق و فضائل دینی است.

