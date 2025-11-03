به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عراق و ترکیه با نظارت «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر عراق، روز یکشنبه سازوکار اجرایی توافقنامه همکاری در حوزه آب را امضا کردند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که عراق با بحران شدید خشکسالی ناشی از کاهش جریان آب از کشورهای بالادست مواجه است.
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق اعلام کرد که مراسم امضای این سازوکار میان «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق و «هاکان فیدان» همتای ترکیهایاش برگزار شد.
السودانی در این مراسم تأکید کرد که این توافقنامه یکی از راهحلهای پایدار برای بحران آب در عراق خواهد بود و از طریق اجرای پروژههای بزرگ مشترک در بخش آب، به مدیریت و مقابله با کمبود منابع آبی کمک خواهد کرد. وی همچنین بر اهمیت پیگیری اجرای مفاد توافقشده در جریان سفر سال گذشته رئیسجمهور ترکیه به بغداد تأکید کرد.
وی افزود: «بحران آب، بحرانی جهانی است و عراق یکی از کشورهایی است که به شدت از آن آسیب دیده است.» السودانی همچنین خاطرنشان کرد که توافق در خصوص سازوکار تأمین مالی، روابط دوجانبه با ترکیه را تقویت کرده و به گسترش همکاریها در حوزههای مختلف کمک خواهد کرد؛ امری که منافع مشترک دو کشور را تأمین میکند.
در همین حال، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه، در این دیدار از اقدامات دولت عراق در تقویت روابط دوجانبه تمجید کرد؛ روابطی که به امضای چندین توافقنامه و یادداشت تفاهم در حوزههای گوناگون منجر شده است.
گفتنی است سفر فیدان به بغداد با هدف بررسی مسائل آبی، امنیتی و اقتصادی و امضای سندی برای تنظیم مدیریت منابع آبی میان دو کشور انجام شده است و گامی مهم در راستای تقویت همکاریهای مشترک در حوزههایی حیاتی است که بر زندگی میلیونها شهروند عراقی تأثیرگذار است.
.................................
پایان پیام/ 167
نظر شما