به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در شهر نبطیه، صدها نفر گرد هم آمدند تا پیکر پنج شهید مقاومت را بدرقه کنند؛ رزمندگانی که در حملات تجاوزکارانهی اخیر رژیم صهیونیستی به خاک لبنان به شهادت رسیدند.
طبق گزارش منابع رسمی، وزارت بهداشت لبنان و ارتش دشمن صهیونیستی روز گذشته تأیید کردند که جنگندههای رژیم اشغالگر در حملهای به منطقهی کفر رمان در نبطیه، چهار تن از نیروهای مقاومت را هدف قرار دادند. دشمن ادعا کرده این مجاهدان از اعضای یگان نخبهی رضوان بودهاند.
این حمله تنها یک روز پس از آن انجام شد که دشمن صهیونیستی، یکی دیگر از رزمندگان مقاومت را در حملهای جداگانه به شهادت رساند و مدعی شد او در حال بازسازی زیرساختهای دفاعی حزبالله در جنوب لبنان بوده است.
حزبالله تا این لحظه دربارهی جزئیات این حملات موضعگیری رسمی نکرده، اما پیام مردم در خیابانها روشن بود: جنوب، خم نمیشود. تابوتهای شهدا با پرچم زرد مقاومت پیچیده شده بود و چهرههای مردم، عزم پایداری را فریاد میزد. بسیاری از خانوادهها عکس عزیزان شهید خود را در دست داشتند؛ کسانی که در مسیر دفاع از لبنان جانشان را تقدیم کردند.
رنا حامد، مادر یکی از شهدا، با صدایی آرام اما استوار گفت: «این بهایی است که جنوب هر روز میپردازد، و ما به این راه ایمان داریم.»
در حالی که رژیم صهیونیستی تهدید به گسترش حملات کرده، مردم لبنان میگویند که هر قطره خون شهدا، ریشههای مقاومت را عمیقتر میکند.
اسرائیل در یک سال گذشته هیچگاه تجاوزهای خود را متوقف نکرده و اکنون بار دیگر با تشدید حملاتش میکوشد ارادهی مقاومت را در هم بشکند؛ تلاشی که تاریخ نشان داده سرانجامی جز شکست برای اشغالگر نخواهد داشت.
