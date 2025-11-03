به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل ضمن ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان زلزله شمال افغانستان، برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان این حادثه اعلام آمادگی کرد.

در پیامی که به همین مناسبت در صفحه رسمی ایکس این دفتر در روز (دوشنبه ۱۲ آبان) صادر شده چنین آمده است: وقوع زلزله در شمال افغانستان با مرکزیت ولایت سمنگان که منجر به صدمات جانی و مالی برای مردم شریف افغانستان گردید، باعث اندوه فراوان شد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برای جان باختگان این حادثه رحمت واسعه الهی و برای مجروحین شفای عاجل از خداوند متعال مسألت دارد و با خانواده‌های آسیب دیده همدردی می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه در کنار مردم افغانستان در شرایط سخت خواهد بود و پس از رایزنی با مقامات افغانستان و اطلاع از جزئیات واقعه و نیازهای مردم محل، کمک‌های لازم را انجام خواهد داد.

............

پایان پیام/