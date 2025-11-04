  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

ارسال نخستین محموله کمک‌های ایران به زلزله‌زدگان شمال افغانستان

۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۶
کد مطلب: 1746721
ارسال نخستین محموله کمک‌های ایران به زلزله‌زدگان شمال افغانستان

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از ارسال نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه به زلزله‌زدگان شمال افغانستان خبر داد. این محموله شامل دارو، چادر و اقلام امدادی است که به مقام‌های محلی استان سمنگان تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که نخستین محموله کمک‌های ایران برای زلزله‌زدگان شمال افغانستان به استان سمنگان افغانستان ارسال و به مقامات محلی این استان تحویل داده شده است.

در اطلاعیه سفارت آمده است که این محموله شامل دارو، چادر و اقلام ضروری امدادی بوده و به منظور کمک فوری به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه اخیر در شمال افغانستان ارسال شده است.

حمیدرضا احمدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف، که برای تحویل این محموله به استان سمنگان افغانستان سفر کرده بود، ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان، بر تداوم همکاری‌های انسان‌دوستانه و ارسال کمک‌های بیشتر در صورت نیاز تأکید کرد.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که زمین‌لرزه اخیر در شمال افغانستان، به‌ویژه در استان‌های بلخ و سمنگان، تلفات و خسارات گسترده‌ای برجای گذاشته است.

..............

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha