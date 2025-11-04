به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که نخستین محموله کمک‌های ایران برای زلزله‌زدگان شمال افغانستان به استان سمنگان افغانستان ارسال و به مقامات محلی این استان تحویل داده شده است.

در اطلاعیه سفارت آمده است که این محموله شامل دارو، چادر و اقلام ضروری امدادی بوده و به منظور کمک فوری به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه اخیر در شمال افغانستان ارسال شده است.

حمیدرضا احمدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف، که برای تحویل این محموله به استان سمنگان افغانستان سفر کرده بود، ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان، بر تداوم همکاری‌های انسان‌دوستانه و ارسال کمک‌های بیشتر در صورت نیاز تأکید کرد.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که زمین‌لرزه اخیر در شمال افغانستان، به‌ویژه در استان‌های بلخ و سمنگان، تلفات و خسارات گسترده‌ای برجای گذاشته است.

..............

پایان پیام/