طرح توسعه مسجد برنلی انگلیس برای تقویت هویت اسلامی

۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۵
مرکز آموزش اسلامی «دانش‌هاوس» در شهر برنلی انگلستان قصد دارد با افزودن مناره و یک طبقه جدید، هویت اسلامی و کارکرد آموزشی مسجد خود را تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز آموزش اسلامی «دانش‌هاوس» در شهر برنلی انگلستان درخواست مجوزی برای توسعه ساختمان مسجد خود ارائه کرده است. این طرح شامل افزودن یک مناره و احداث یک طبقه جدید در بالای ساختمان کنونی است تا ضمن تقویت هویت اسلامی مسجد، امکانات آن برای فعالیت‌های مذهبی و آموزشی گسترش یابد.

این مسجد که در خیابان «دانش‌هاوس» شماره در شهرستان لنکشایر برنلی واقع شده، هم‌اکنون به‌عنوان مسجد و مرکز اجتماعی فعالیت می‌کند و کلاس‌های آموزشی در طبقه بالای شبستان اصلی برگزار می‌شود. طبق بیانیه‌ی ارائه‌شده به شورای شهر برنلی، هدف از این توسعه تفکیک فضاهای آموزشی و عبادی برای ارتقای ایمنی و دسترسی بهتر است.

بر اساس طرح پیشنهادی، مناره در نمای جلویی ساختمان قرار خواهد گرفت و با استفاده از مصالح «کورتن» ساخته می‌شود؛ مصالحی که از طراحی نمای کالج برنلی و دانشگاه «مرکزی لنکشایر» الهام گرفته و پیوندی میان معماری اسلامی و بافت آموزشی منطقه برقرار می‌کند. در این طرح همچنین تأکید شده که نمای اصلی ساختمان تغییر چشمگیری نخواهد داشت تا هماهنگی ظاهری با محیط شهری حفظ شود.

