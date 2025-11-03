طرح توسعه مسجد برنلی انگلیس برای تقویت هویت اسلامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز آموزش اسلامی «دانشهاوس» در شهر برنلی انگلستان درخواست مجوزی برای توسعه ساختمان مسجد خود ارائه کرده است. این طرح شامل افزودن یک مناره و احداث یک طبقه جدید در بالای ساختمان کنونی است تا ضمن تقویت هویت اسلامی مسجد، امکانات آن برای فعالیتهای مذهبی و آموزشی گسترش یابد.
این مسجد که در خیابان «دانشهاوس» شماره در شهرستان لنکشایر برنلی واقع شده، هماکنون بهعنوان مسجد و مرکز اجتماعی فعالیت میکند و کلاسهای آموزشی در طبقه بالای شبستان اصلی برگزار میشود. طبق بیانیهی ارائهشده به شورای شهر برنلی، هدف از این توسعه تفکیک فضاهای آموزشی و عبادی برای ارتقای ایمنی و دسترسی بهتر است.
بر اساس طرح پیشنهادی، مناره در نمای جلویی ساختمان قرار خواهد گرفت و با استفاده از مصالح «کورتن» ساخته میشود؛ مصالحی که از طراحی نمای کالج برنلی و دانشگاه «مرکزی لنکشایر» الهام گرفته و پیوندی میان معماری اسلامی و بافت آموزشی منطقه برقرار میکند. در این طرح همچنین تأکید شده که نمای اصلی ساختمان تغییر چشمگیری نخواهد داشت تا هماهنگی ظاهری با محیط شهری حفظ شود.
...........
پایان پیام
نظر شما