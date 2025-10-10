  1. صفحه اصلی
مسجد «جامعۀ سیده فاطمة الزهرا (س)» در انگلیس، ساختمان جدید خود را احداث می‌کند

۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۵
مسجد «جامعۀ سیده فاطمة الزهرا (س)» در بلکبرن انگلیس، پس از اخذ مجوز ساخت، قرار است به‌زودی ساختمان جدید خود را با طراحی معماری زیبای اسلامی احداث کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ مسجد «جامعۀ سیده فاطمة الزهرا (س)» در بلکبرن انگلیس که هم‌اکنون در ساختمانی قدیمی و بازسازی‌شده فعالیت می‌کند، مجوز ساخت یک ساختمان جدید دوطبقه، مجهز و با معماری زیبای اسلامی دریافت کرد.

بر اساس تصمیم نهاد محلی شورای بلکبرن و دارون، این مسجد با توافق برای تأمین تدابیر امنیتی مسیر رفت‌وآمد، جایگزین ساختمان سابق خواهد شد. مسجد جدید شامل طراحی‌های سنتی اسلامی مانند پنل‌های تزئینی، ستون‌های ویژه و آتریوم شیشه‌ای (سالن مرکزی شیشه‌ای) خواهد بود.

پیش‌تر، برخی ساکنان و اعضای شورا درباره خطرات ترافیکی در منطقۀ فعلی مسجد هشدار داده بودند. کمیته مسجد با تأمین هزینه ساخت یک گذرگاه عابر پیاده و گسترش مکان پیاده‌روی در محل جدید، نگرانی‌ها را رفع کرد؛ اقداماتی که جزو ۱۸ شرط تعیین‌شده توسط شورا برای پروژه است.

مسجد جدید هم‌اندازه با ساختمان موجود خواهد بود و از طراحی متمایز اسلامی برخوردار خواهد شد. انتظار می‌رود پس از تکمیل، این مسجد به‌عنوان مرکز مدرن عبادی و آموزشی برای مسلمانان بلکبرن فعالیت کند.

