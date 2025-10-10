به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ مسجد «جامعۀ سیده فاطمة الزهرا (س)» در بلکبرن انگلیس که هم‌اکنون در ساختمانی قدیمی و بازسازی‌شده فعالیت می‌کند، مجوز ساخت یک ساختمان جدید دوطبقه، مجهز و با معماری زیبای اسلامی دریافت کرد.

بر اساس تصمیم نهاد محلی شورای بلکبرن و دارون، این مسجد با توافق برای تأمین تدابیر امنیتی مسیر رفت‌وآمد، جایگزین ساختمان سابق خواهد شد. مسجد جدید شامل طراحی‌های سنتی اسلامی مانند پنل‌های تزئینی، ستون‌های ویژه و آتریوم شیشه‌ای (سالن مرکزی شیشه‌ای) خواهد بود.

پیش‌تر، برخی ساکنان و اعضای شورا درباره خطرات ترافیکی در منطقۀ فعلی مسجد هشدار داده بودند. کمیته مسجد با تأمین هزینه ساخت یک گذرگاه عابر پیاده و گسترش مکان پیاده‌روی در محل جدید، نگرانی‌ها را رفع کرد؛ اقداماتی که جزو ۱۸ شرط تعیین‌شده توسط شورا برای پروژه است.

مسجد جدید هم‌اندازه با ساختمان موجود خواهد بود و از طراحی متمایز اسلامی برخوردار خواهد شد. انتظار می‌رود پس از تکمیل، این مسجد به‌عنوان مرکز مدرن عبادی و آموزشی برای مسلمانان بلکبرن فعالیت کند.

