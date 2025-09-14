به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد بندر «ایپسویچ» در شرق انگلیس که در دهۀ شصت با مهاجرت مردم بنگلادشی به بخش سافک تأسیس شده بود، چهل‌سالگی خود را با گسترش فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی جشن می‌گیرد. «نورول چودری» متولی مسجد، گفت: اکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ ملیت مختلف از امکانات مسجد استفاده می‌کنند و ما نماینده مسلمانان سراسر سافک هستیم.

به همین مناسبت، این مسجد امروز (یکشنبه) قرار است مراسم ویژه‌ای برگزار کند و همزمان با عنوانی دیگر نیز «مرکز مسلمانان سافک» دوباره افتتاح شود.

مسجد ایپسویچ در طول این چهار دهه، مراحل متعددی از توسعه را پشت سر گذاشته است. این مراحل از استخدام امام جماعت تمام‌وقت و ساخت ساختمان‌های جدید برای پذیرش بیشتر نمازگزاران تا ارائه کلاس‌های حفظ قرآن و برنامه‌های آموزشی برای جامعه مسلمانان منطقه بوده است.

این مسجد همه روزه برای بازدید عموم باز است و همچنین برنامه‌هایی ویژه برای تعامل با جامعه اعم از مسلمین برگزار می‌کند.

در همین راستا، «تونومیا» مسئول امور مسجد، اظهار داشت: داشتن این ساختمان و امکانات برای استقبال از مهمانان و نمازگزاران فوق‌العاده است. ما سعی می‌کنیم با سایر ادیان و جوامع تعامل داشته باشیم و همیشه پذیرای افراد با پیشینه‌ها و ادیان مختلف هستیم.

بر اساس سرشماری سال ۲۰۲۱، حدود ۳.۹ درصد از جمعیت شهر بندری ایپسویچ مسلمان هستند که تقریباً معادل ۵۵۰۰ نفر می‌شود. علاوه بر مسجد ایپسویچ در خیابان باند، سه مرکز اسلامی دیگر نیز در این شهر وجود دارد که شامل مرکز اسلامی شاه‌جلال در خیابان آرگیل، مرکز جامعۀ کردها و همچنین مسجد تقوا در خیابان وست‌گیت است.

