ویژه برنامه «به رنگ مدرسه، به عطر دانایی» در رشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز، امروز دوشنبه، 12 آبان 1404، ویژهبرنامه «به رنگ مدرسه، به عطر دانایی» در مرکز فرهنگیهنری شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رشت برگزار شد.
این برنامه با حضور بیش از ۸۰ نفر از کودکان و نوجوانان دانشآموز به مرحلهاجرا گذاشتهشد و مربیان کانون با مرور رخدادهای تاریخی تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و شهادت دانشآموزان بهدست رژیم پهلوی در یومالله ۱۳ آبان، اهمیت این روز بزرگ را به نسل جدید یادآور شدند.
مربیان کانون پرورش فکری همچنین، از نقش دولتمردان آمریکا بهعنوان عامل اصلی این جنایتها سخن گفتند و دانشآموزان را به پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی دعوتکردند.
«محمدحسن عاقل منش» عضو کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر رشت نیز با حضور در جمع کودکان و نوجوانان، ضمن گرامیداشت یومالله ۱۳ آبان، از تلاشهای مربیان کانون پرورش فکری و همراهی فعالان عرصه تربیت و آموزش برای طرحریزی و برگزاری این ویژهبرنامه قدردانیکرد.
عاقلمنش در ادامه سخنان خود با تأکید بر نقش نسل نوجوان در آینده کشور گفت: امروز شما دانشآموزان، آیندهسازان این سرزمین هستید و با علمآموزی، تلاش، ورزش، مطالعه و مسئولیتپذیری، آینده درخشان ایران اسلامی را رقم خواهید زد.
وی افزود: هر گامی که کودکان و نوجوانان برای رشد فردی، فرهنگی و اجتماعی خود برمیدارند، بخشی از فرآیند آیندهسازی کشور است و حمایت خانوادهها، مربیان و مربیان نقشی اساسی در تحقق این هدف دارد
ادامهبخش این آئین، خوانش بیانیه روز دانشآموز از سوی اعضای کانون بود و در این میان دانشآموزان با شعرخوانی، همخوانی سرودهای انقلابی و بیان دیدگاهها با موضوع استکبارستیزی و صیانت از ارزشهای ایرانیاسلامی در قالب برپایی تریبون آزاد، تصویری از یک کودک و نوجوانان پویا و بالنده ایرانی را به تصویر کشیدند.
برپایی کارگاه ادبی، ایستگاه نقاشی دیواری و اهدای بستههای فرهنگی نیز از دیگر بخشهای این ویژهبرنامه بهشمارمیرفت و در پایان، حاضران با گرامیداشت یاد شهیدان سیزدهم آبان و تأکید بر ادامه مسیر آنان، بر حفظ روحیه خودباوری، علمگرایی و استکبارستیزی تأکید کردند.
-----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما