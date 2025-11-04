به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «میثم معافی» شامگاه دوشنبه، 12 آبان 1404 در جمع بانوان برجسته و فعال، نقش بانوان در شبکه احسان را بسیار مهم دانست و گفت: شبکه احسان بانوان یک ضرورت در استان است، زیرا مبارزه با فقر که غالباً با ابعاد زنانه همراه است، نیازمند درک زنانه است و در خط مقدم مقابله با فقر حضور فعال بانوان ضروری است.
وی افزود: مبارزه با فقر نیازمند شناسایی موانع و ظرفیتهاست و شبکه احسان بانوان میتواند با گسترش روابط و همفکری، از اندیشهها و تجارب یکدیگر بهرهمند شود.
مدیر کل کمیته امداد مازندران ادامه داد: بانوان استان در ۱۶ حوزه تخصصی و ۲۶ سرفصل فعالیت میکنند و همانطور که در حوزههایی مانند مسکن و درمان اقدامات چشمگیری انجام شده، در رفع محرومیتهای فرهنگی، حوزه خانواده و جمعیت جوان نیز باید حضوری فعال داشته باشند.
معافی همچنین بر اهمیت توازن بین فعالیتهای اجتماعی بانوان و نقش مادری و خانواده تأکید کرد و گفت: توسعه و ترویج مشاغل خانگی و فرهنگ کار در منزل در جهت تحکیم بنیان خانواده و افزایش فرزندآوری یک ضرورت است.
-------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما