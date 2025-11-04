به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «پاسدار امینی» فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت امروز سه‌شنبه، 13 آبان 1404 در حاشیه راهپیمایی روز ۱۳ آبان در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز اظهار کرد: یوم‌الله سیزدهم آبان روز بصیرت، عزت و استقلال‌خواهی توام با اقتدار ملت بزرگ ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه سیزده آبان یادآور سه رویداد بزرگ و اثرگذار تاریخ معاصر ایران است، افزود: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و حرکت انقلابی دانشجویان مؤمن در سال ۱۳۵۸ در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بیانگر عزت برگرفته از قیام عاشورای حسینی ملت ایران بوده و ثابت کردند که هیچ گاه زیر بار ظلم نرفته و نخواهند رفت.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اینکه مقاومت، استقلال خواهی و ایستادگی در برابر الگوی مداخله‌گرایانه و زیاده‌خواهی نظام سلطه همواره پیروز، پویا و جریان ساز است، گفت: الگوی مقاومت، ایستادگی و دست برتر نیروهای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در واقعه تسخیر لانه جاسوسی که به تعبیر امام راحل (ره)، «انقلاب دوم» نام گرفت، چهره واقعی استکبار و قدرت توحیدی ایران اسلامی را در جهان هویدا کرد.

سرهنگ امینی با تاکید برضرورت تبیینِ حقیقت تاریخ متعالی ایران اسلامی برای آینده‌سازان این کشور با تمرکز بر تربیت نسلی مقاوم و امید آفرین افزود: جوان مؤمن ایرانی مظهر امید و اقتدار است و با تکیه بر ایمان قله‌ها را فتح کرده و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران فرمودند، «جوانان امیدآفرین ایران عزیز به عنوان «نماد ملّت»، این قدرت را دارند که بر قله‌ها بایستند و ذهن‌ها و چشم‌های جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند.»

وی تسخیر لانه جاسوسی را یکی از گام‌های مهم مقاومت مردم ایران در برابر استکبار دانست و افزود: دشمنی آمریکا با مردم ایران، سلطه‌گری آمریکا قبل از انقلاب و فتنه گری او بعد از انقلاب به عنوان مولفه‌های واضح و مبرهن مداخله جوانه نظام استکبار است که ملت هوشمند ایران اسلامی همواره با بصیرت به هنگام خود، دشمن را دچار خطای محاسباتی می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر ضرورت آگاهی جوانان از اسناد لانه جاسوسی به عنوان سند آشکار جنایت، دخالت، نفوذ و دشمنی آشکار آمریکا با ملت ایران تصریح کرد: ایران اسلامی در طول تاریخ انقلاب اسلامی با تکیه بر منویات امامین انقلاب و فرهنگ مقاومت حسینی، در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی گام برداشته و با عزمی راسخ و اراده‌ای پولادین به سوی حکومت مهدوی (عج) پیش می‌رود.

