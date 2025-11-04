یک زن عضو داعش در عراق به حبس ابد محکوم شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه کیفری مرکزی عراق امروز سه‌شنبه یک زن را به جرم عضویت در گروه تروریستی داعش و تبلیغ برای این گروه به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش السومریه نیوز، شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد این زن تروریست جزء هسته‌های پنهان داعش بود و چند کانال و صفحه مربوط به گروه تروریستی داعش را در شبکه‌های اجتماعی مدیریت می‌کرد.

این شخص همچنین عضو دفتر مرکزی رسانه و نشر و آرشیو داعش بود و برای گمراه کردن نیروهای امنیتی، چندین صفحه جعلی ایجاد کرده بود.

این زن عضو داعش بر اساس ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۵ به حبس ابد محکوم شد.



