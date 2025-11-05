به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله شیخ عیسی قاسم عالم برجسته بحرینی گفت: هیچ حکومتی وجود ندارد که فشار خود بر مردمی که بر آنها حکومت میکند را افزایش دهد، ظلمش را بزرگنمایی کند و حقوق دینی، انسانی و شهروندی آنان را نادیده بگیرد، مگر آنکه شکاف میان حکومت و مردم وسیعتر شود.
وی تأکید کرد که چنین اقداماتی باعث افزایش تنش در رابطه میان حکومت و مردم میشود و زندگی آنها را به نگرانی دائمی، ترس متقابل و جهنمی سوزان تبدیل میکند و سرنوشت کشور به ویرانی و ساختارها به تخریب میانجامد.
آیتالله قاسم در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» پرسید: ای حکومت های ظالم، عقل، حکمت و بصیرت شما کجاست؟
