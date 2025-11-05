به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه در مراسم تقدیر از برگزیدگان «پویش به وقت اربعین» در خبرگزاری حوزه گفت: راهپیمایی اربعین یک پدیده نوین است که بسیاری از اصحاب فکر را به تفکر انداخته است اما تعجب ما این بود که این مسئله مهم در بستر رسانه های دنیا فراگیر نمی‌شود.

حجت الاسلام «رضا رستمی» ادامه داد: چند سال پیش نشست‌های علمی در این خصوص برگزار شد، به نتیجه رسیدیم که دشمن به صورت جدی در حال سانسور این مراسم است؛ مراسمی که میلیون‌ها نفر به صورت پیاده در آن شرکت می‌کنند. همچنین به این نتیجه رسیدیم که در کنار رسانه‌های رسمی باید انسان ـ رسانه‌ها را فعال کنیم تا تصویر دقیق‌تری از راهپیمائی اربعین حتی برای جامعه خودمان ارایه دهیم.

وی درباره اهتمام حوزه های علمیه به پیاده روی اربعین عنوان کرد: حوزه اهتمام جدی برای اعزام مبلغین به اربعین و تبدیل حوزه ها به مواکب داشته است که باید اطلاع رسانی شود. از این رو، روایت خرده رسانه‌ها اهمیت زیادی دارد و ما باید به خرده رسانه‌ها توجه داشته باشیم.

مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه در تشریح فعالیت پویش به وقت اربعین گفت: آثار فراوانی به این‌ پویش رسید و مهلت ارسال آثار تا پایان ماه صفر بود. تلاش کردیم مشوق تولید آثار در زمینه اربعین باشیم. حدود هزار اثر از جمله آثار مکتوب، عکس و کلیپ به دست ما رسید که حدود ۱۱۳ اثر به مرحله بعدی راه پیدا کردند. از این تعداد، ۷ اثر به عنوان برگزیده شناخته شد و ۱۴ اثر به صورت قرعه‌کشی به آنها هدیه می‌شود.

وی در پایان اضافه کرد: پخش زنده شبانه روزی از راهپیمایی اربعین را در خبرگزاری حوزه انجام دادیم و این پخش زنده و میان برنامه هاش مورد توجه قرار گرفت. در مجموع ۸ گروه خبری به مسیر اربعین اعزام شدند تا تولیدات رسانه‌ای و خبری داشته باشیم. همچنین ۴ مستند از خدمات حوزه علمیه در اربعین ساخته شد که از جمله‌ مستند اعزام مبلغین و تبدیل حوزه‌ها به مواکب بود.

....................................

پایان پیام/ 167