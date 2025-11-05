پادکست طرز | جایی دیگر...

دریانوردهای حرفه‌ای و مسئول، هیچ‌گاه هوشیاری خود را به خطر نمی‌اندازند. آنها همیشه گوش به زنگ هستند زیرا شرایط دریا ناگهانی تغییر می‌کند. گاه یک درجه اختلاف جهت کشتی را به مقصد گرداب هدایت می‌کند. مواجهه‌ی بدون هوشیاری مانند پا گذاشتن بر پله است. می‌بینی که می‌خواستی بالا بروی اما پایت لغزیده و سقوط کرده‌ای... .