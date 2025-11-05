  1. صفحه اصلی
پادکست طرز | جایی دیگر...

۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۲
کد مطلب: 1747121
منبع: ابنا
خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره نوزدهم: جایی دیگر.

دریافت 12 MB

دریانوردهای حرفه‌ای و مسئول، هیچ‌گاه هوشیاری خود را به خطر نمی‌اندازند. آنها همیشه گوش به زنگ هستند زیرا شرایط دریا ناگهانی تغییر می‌کند. گاه یک درجه اختلاف جهت کشتی را به مقصد گرداب هدایت می‌کند. مواجهه‌ی بدون هوشیاری مانند پا گذاشتن بر پله است. می‌بینی که می‌خواستی بالا بروی اما پایت لغزیده و سقوط کرده‌ای... .

