به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مجید دوهندو» امروز چهارشنبه، 14 آبان 1404 در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان لنگرود، توکل و توسل را دو عامل پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس دانست و اظهار کرد: هر کجا مردم پای کار آمدند، پیروز شدیم.

وی فعالیت ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات را بر پایه نذورات مردمی دانست و افزود: باید قلوب مردم را با اهل بیت(ع) پیوند بزنیم؛ ائمه معصومین(ع) نیازی به کمک ما ندارند و لذا به دنبال مشارکت در بازسازی عتبات عالیات هستیم.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان از بخشداران، شهرداران، دهیاران و... خواست از ظرفیت خود برای پای کار آوردن مردم جهت جمع آوری نذورات بهره بگیرند و اضافه کرد: رویکرد ستاد بازسازی عتبات، مردمی است؛ نه تکلیفی و باید زمینه را برای مشارکت مردم فراهم کنیم.

دوهندو با اشاره به ظرفیت بالای موکب های اربعین استان گیلان، ادامه داد: یکی از ظرفیت های گیلان در بخش کشاورزی است و اگر نیم درصد تولیدات کشاورزان برای توسعه و بازسازی عتبات نذر شود، می توانیم به تعهد سالانه گیلان عمل کنیم.

وی با بیان اینکه گیلان هشت هزار شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است، ادامه داد: به نیت شهدا پویش «هر شهید، یک کاشی» را راه اندازی کردیم که مورد استقبال قرار گرفته است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات گیلان به ظرفیت بالای معلمان و دانش آموزان اشاره و اظهار کرد: باید نسل جوان و نوجوان را با فرهنگ اهل بیت(ع) پیوند بزنیم.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت خیرین برای مشارکت در بازسازی عتبات، اضافه کرد: شش پروژه توسعه و بازسازی عتبات عالیات سهم گیلان است؛ در این راستا نیازمند مشارکت مردم شهرستان لنگرود در ساخت درب سرداب سامرا و سردرب صحن عقیله بنی هاشم در کربلای معلی هستیم.

دوهندو با بیان اینکه با مشارکت ایرانی ها ۷۵ درصد صحن عقیله بنی هاشم در کربلا احداث شده و فقط ۲۵ درصد باقی مانده است، گفت: امیدواریم تا پایان سال شاهد اتمام این پروژه باشیم.

در ادامه این نشست، «یوسف گلشن» فرماندار لنگرود نیز این شهرستان را پیشتاز در امور معنوی دانست و تصریح کرد: سه موکب شهرستان لنگرود در ایام اربعین بسیار فعال هستند.

وی خواستار تبیین ماموریت های گیلان و شهرستان در بازسازی عتبات عالیات شد و تاکید کرد: باید از ظرفیت مناسبت های ملی و مذهبی برای معرفی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استفاده کنیم تا ارتباط مردم با این ستاد بیشتر شود.

فرماندار لنگرود با اشاره به اهمیت اتحاد و انسجام ملی در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: به فرموده رهبر انقلاب باید اتحاد مقدس ملت را حفظ کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی نقوی -امام جمعه لنگرود- نیز در ادامه با بیان اینکه هیچ موضوعی در کشور ما مانند حب اهل بیت(ع) وحدت آفرین نیست، اضافه کرد: اسلام و قرآن و اهل بیت عامل اتحاد و انسجام و یکپارچگی ملت ایران است.

وی ولایت فقیه را جلوه ای از ولایت اهل بیت(ع) در انسجام بخشی دانست و تاکید کرد: ما عتبات عالیات را نمی سازیم، بلکه این عتبات عالیات است که ما را می سازد و باید از فرصت مشارکت در بازسازی عتبات عالیات برای خودسازی استفاده کنیم.

امام جمعه لنگرود خواستار حفظ رویکرد مردمی بازسازی عتبات شد و گفت: می توان از ظرفیت ادارات و دستگاه ها و... برای معرفی ظرفیت های ستاد بازسازی عتبات کمک گرفت.

