توزیع بیش از ۲ میلیارد ریال بسته معیشتی و تحصیلی بین نیازمندان بهشهری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی نعمت اللهی» رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر روز چهارشنبه، 14 آبان 1404 در گفت‌وگویی اظهار کرد: طرح قرار دوازدهم از ویژه برنامه های اوقاف از محل نیات واقفین خیراندیش اندیش است که در طول سال با کمک به نیازمندان برای رفع مشکلات اجرایی می شود.

وی افزود: این طرح دهمین طرح است که در بهشهر اجرایی شده و بسته های معیشتی و لوازم التحریر در بین‌نیازمندان توزیع شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر یادآور شد: دهمین طرح قرار دوازدهم در بقعه شاهزاده حسین علیه السلام بهشهر در ادامه اجرای طرح قرار دوازدهم برای دستگیری از نیازمندان است که این بار در کنار مردم، طلاب جوان هم دیده شدند.

نعمت اللهی افزود طرح قرار دوازدهم از جمله طرح‌هایی است که بعد از ایام کرونا و طرح کمک مؤمنانه کلید خورد و با توجه به اینکه این طرح یک امر ضروری بود به صورت مستمر در دست اجرا قرار گرفت تا آغازی برای گسترش فرهنگ مواسات در جامعه باشد.

وی با اعلام اینکه توصیه رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی حول محورهایی همچون محرومیت‌زدایی، گسترش عدالت، اقتصاد، اخلاق و معنویت و سبک زندگی است، خاطرنشان کرد: اوقاف در تمام این موارد ورود پیدا کرد تا در راستای منویات رهبری حرکت کند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر گفت: از ابتدای سال جاری در کنار کارهای فرهنگی و اجتماعی و توزیع بسته‌های ارزاق، اقدامات قابل توجهی انجام شده است و همچنان در دست انجام است.

نعمت‌اللهی اظهار کرد: در دهیم دوره طرح «قرار دوازدهم» بهشهر ۸۵ بسته معیشتی و ۱۱۰ بسته تحصیلی طلاب جوان از محل موقوفات مختلف توزیع و به برکت موقوفات و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اطعام دهی فاطمی اجرایی شد.

وی افزود: بیش از ۲ میلیارد ریال بسته معیشتی و لوازم التحریر در دهمین طرح قرار دوازدهم بهشهر در بین نیازمندان توزیع شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر گفت: بسته های معیشتی شامل برنج، ماکارونی، قند و چای و روغن، آرد و اقلام اساسی زندگی بود که ارزش هر بسته ۱۴ میلیون ریال است.

نعمت‌اللهی یادآور شد: لوازم التحریر طلاب هم شامل کیف کلاسور و لوازم التحریر مورد نیاز است که ارزش هر بسته ۸ میلیون ریال است.

-----------------------

پایان پیام/۳۴۴