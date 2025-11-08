  1. صفحه اصلی
همسرداری حضرت فاطمہ زهرا سلام‌الله‌علیها

حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها همسری نمونه و الگویی عالی برای خانم ها ی مسلمان هستند

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا: حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، نمونه‌ای بی‌نظیر از همسرداری و مدیریت زندگی خانوادگی در اسلام هستند. زندگی ایشان با امام علی علیه‌السلام سرشار از عشق، احترام و همدلی بود که الگویی جاودانه برای خانواده‌های مسلمان به شمار می‌آید. در این مطلب، با نگاهی به زوایای زیبای این زندگی نورانی، درس‌هایی ارزشمند برای روابط زناشویی امروز خواهیم آموخت.


۱ - یاری رساندن به همسر

هنگامی که علی (علیه‌السلام) از جهاد و جبهه جنگ برمی ،گشت فاطمه (س) استقبال گرمی از او میکرد شمشیر او را گرفته و می شست در تمام فعالیتهای علی (علیه‌السلام) او را همراهی میکرد و نسبت به مسائل او و جامعه حساسیت نشان میداد و به این شکل با همراهی

همفکری و رغبتی که در خود نشان میداد خستگیها و مرارتهای بیرون را از جسم و روح او دور می کرد.


۲- آرایش و زینت برای همسر

رسیدگی به وضع ظاهری به خاطر همسر از اصول زندگی یک زن و مرد مسلمان است و در زندگی علی (ع) و زهرا (سلام‌الله‌علیها) نیز این اصل خود را به خوبی نشان میدهد. نقل است پیامبر برای شب عروسی حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) دستور داد عطرهایی خوشبو تهیه کنند

و زهرا (سلام‌الله‌علیها) نیز در داخل خانه دائما معطر بودند.

- پرهیز از خواسته های مادی و تلاش در جهت جلب رضایت همسر

فاطمه جان آیا غذایی داری تا از گرسنگی بیرون آیم؟

دو روز است که در منزل غذای کافی نداریم آنچه بود به شما و فرزندانم حسن و

حسین دادم و خود از غذای اندک موجود استفاده نکردیم.

- فاطمه جان ! چرا به من اطلاع ندادی تا به دنبال تهیه غذا بروم؟

حضرت زهرای اطهر نگاه نجیبش را بر زمین انداخت و فرمود یا ابا الحسن ! انی لا ستحیی من الهران اکلف نفسک ما لا تقدر علیه

ای ابا الحسن من از خدایم شرم دارم که از تو چیزی درخواست نمایم که مقدورت نباشد.

