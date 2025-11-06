به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان یک کاوش بینالمللی در سواحل شمالغربی دریاچۀ «ایسیقکول» در قرقیزستان، باستانشناسان موفق به کشف ویرانههای یک مسجد و گورستان اسلامی متعلق به دوران متأخر قرون وسطی شدند.
این عملیات با همکاری جامعۀ جغرافیایی روسیه، مؤسسۀ باستانشناسی آکادمی علوم روسیه و آکادمی ملی علوم قرقیزستان انجام گرفت. پژوهشگران در حال بررسی بقایای غرقشدۀ محوطۀ تاریخی «تورو-آیغیر» بودند؛ منطقهای که در گذشته یکی از ایستگاههای مهم در مسیر جادۀ ابریشم به شمار میرفت.
در عمق یک تا چهار متری آب، باستانشناسان قطعاتی از ساختمانهایی ساختهشده با آجر پخته، سنگ آسیاب، قطعات سفال و عناصر معماری را شناسایی کردند. آنان احتمال میدهند این مجموعه یک بنای عمومی ـ احتمالاً مسجد یا مدرسه دینی ـ بوده که نشان از وجود شهری بزرگ در این ناحیه دارد.
همچنین در این محل یک گورستان اسلامی متعلق به قرنهای سیزدهم و چهاردهم میلادی کشف شد. در محوطهای به وسعت ۳۰۰ در ۲۰۰ متر، تدفینهایی مطابق با سنت اسلامی یافت شد که در آن اجساد بهسوی قبله، یعنی مکه، قرار گرفته بودند. از میان بقایای انسانی، استخوانهای یک مرد و یک زن برای بررسیهای انسانشناسی به سطح منتقل شد.
باستانشناسان افزون بر این، یک خمرۀ سفالی کامل نیز شناسایی کردند، اما به دلیل چسبندگی شدید در خاک، امکان بیرونآوردن آن وجود نداشت.
پژوهشگران با بهرهگیری از فناوریهای نوین و پهپادهای زیردریایی، محل دقیق آثار را ثبت کرده و پایگاه دادهای برای رصد وضعیت آنها ایجاد کردند. رسانۀ محلی قرقیزستان گفت نتایج این مأموریت مبنای مطالعات علمی آینده و گامی در جهت حفظ میراث زیرآبی دریاچۀ ایسیککول خواهد بود.
