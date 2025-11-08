خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: در جهانی که ضعف، بستر سلطه است و ناتوانی، مجوز تحقیر، قوی شدن دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت تمدنی است. رهبر معظم انقلاب در بیانیهای راهبردی فرمودند: «قوی شدن علاج کار ماست». این جمله، نه فقط یک توصیه سیاسی، بلکه یک اصل هستیشناختی برای ملتهایی است که میخواهند آزاد بمانند.
قوی شدن، یعنی عبور از وابستگی. یعنی ساختن ستونهای استقلال در اقتصاد، فرهنگ، رسانه، علم و امنیت. اما این قدرت، نباید با خشونت یا سلطهطلبی اشتباه گرفته شود. قدرتی که انقلاب اسلامی به آن دعوت میکند، قدرتی است از جنس کرامت، از جنس توانمندسازی انسانها، از جنس ایستادگی در برابر تحقیر.
در این نگاه، قدرت نه ابزار تحمیل، بلکه ابزار خدمت است. قوی شدن، یعنی توانایی تربیت نسلهایی که میتوانند در برابر طوفانهای رسانهای، تحریمهای اقتصادی و هجمههای فرهنگی بایستند نه با نفرت، بلکه با بصیرت.
امروز، دشمنان ما از ضعف ما تغذیه میکنند. از تردیدهای ما، از بیبرنامگیهای ما، از خودکمبینیهای ما. علاج این وضعیت، نه در التماس به قدرتهای جهانی، بلکه در بازسازی درونی است. در آن لحظهای که یک جوان ایرانی، تصمیم میگیرد قوی شود در علم، در اخلاق، در رسانه، در کارآفرینی در همان لحظه، یک سنگر از سلطهی دشمن فرو میریزد.
قوی شدن، یعنی تبدیل رنجها به ریشهها. یعنی از تحقیر، هویت بسازیم. از شکست، شعور استخراج کنیم. از تهدید، فرصت خلق کنیم. این همان فلسفهایست که انقلاب اسلامی بر آن ایستاده است: قدرتی که از دل مردم میجوشد، نه از بیرون تحمیل میشود.
در این مسیر، رسانهها باید نقش خود را بازتعریف کنند. نه فقط بازتابدهندهی قدرت، بلکه تربیتکنندهی قدرت انسانی باشند. باید به جای تکرار ضعفها، روایتگر امیدها باشند. باید به جای ترسافکنی، سازندهی اعتماد باشند.
بانو حکمت نیا
