به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون تخصصی بین‌الملل همایش «ما و غرب در آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» در مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه، میزبان سید زبیر المُسلمینی از کشور تونس بود که مقاله خود را با عنوان «مقایسه سلطه و استعمار اروپایی و سلطه و استعمار آمریکایی از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای» ارائه کرد. المُسلمینی در ابتدا با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا سلام‌الله علیها، هدف پژوهش خود را ارائه یک تحلیل جامع از دو نوع استعمار سنتی و استعمار نوین بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد. وی اذعان داشت که جهان اسلام در قرون اخیر گرفتار رنج استعمار قدرت‌های غربی و آمریکایی بوده است و مقام معظم رهبری با اندیشه‌های نورانی خود و در مقام عمل، به مقابله و مقاومت در برابر این استعمارها پرداخته‌اند.

به گزارش خبرنگار ابنا، المُسلمینی فرضیه اصلی مقاله خود را این‌گونه تشریح کرد: از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، استعمار اروپایی و آمریکایی با وجود تفاوت در ابزار و شیوه‌های سلطه‌گری، دارای جوهری واحدی هستند که هدف اصلی آن، سلطه همه‌جانبه بر ملت‌ها و سلب استقلال‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فکری است. وی تأکید کرد که نظام سلطه جهانی شبکه‌ای است که با ابزارهای سیاسی، اقتصادی و معرفتی بر ملت‌ها تسلط دارد و هدف نهایی آن حفظ برتری سیاسی و فرهنگی بر جوامع اسلامی است.

تفاوت در ابزار؛ ثبات در ماهیت

پژوهشگر تونسی در تبیین مسئله به مقایسه روش‌های سلطه‌گری این دو جریان پرداخت:

استعمار اروپایی (سنتی): مبتنی بر اشغال سرزمین‌ها، خشونت و غارت مستقیم نظامی بوده است.

مبتنی بر اشغال سرزمین‌ها، خشونت و غارت مستقیم نظامی بوده است. سلطه آمریکایی (نوین): بیشتر از طریق فرهنگی، رسانه و قدرت نرم به اهداف خود عمل می‌کند و بر نفوذ فرهنگی و اقتصادی تکیه دارد.

وی نتیجه گرفت که استعمار آمریکایی به دلیل تفاوت در شیوه‌ها و استفاده از ابزارهای نرم مانند رسانه، تحریم اقتصادی و نفوذ فرهنگی، خطرناک‌تر از استعمار اروپایی است.

راهکارهای چهارگانه مقابله از منظر رهبر انقلاب

المُسلمینی راهبردهای مقابله با این سلطه را بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب تبیین کرد:

نقش بیداری اسلامی: بیداری و آگاهی امت اسلامی، عامل اصلی مقابله با استعمار نوین و بازگرداندن عزت و استقلال ملت‌ها است. ضرورت استقلال فرهنگی و اقتصادی: وابستگی علمی و اقتصادی زمینه‌ساز سلطه بیگانگان است؛ از این رو، خودکفایی و تقویت هویت دینی از ارکان اصلی مقاومت به شمار می‌آید. نظام سلطه جهانی: هر دو نوع استعمار بخشی از یک منظومه قدرت جهانی هستند. راهبرد مقاومت فعال: مقابله با استعمار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، سیاسی، علمی و اقتصادی است که در قالب جبهه مقاومت اسلامی تحقق می‌یابد.

نقد داوران بر مقاله

