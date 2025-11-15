به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سه مقام رسمی غربی به شرط ناشناس ماندن به بلومبرگ گفتهاند که کشورهای غربی در جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که از ۲۸ تا ۳۰ آبان برگزار میشود، دستورالعملهای تازهای برای بازرسان آژانس در ایران تهیه خواهند کرد.
این جلسه در شرایطی برگزار میشود که با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در مهرماه، موضوع نظارت بر اجرای توافق هستهای ایران ذیل این قطعنامه از دستورکار شورای حکام خارج شده است.
تعلیق همکاری ایران با آژانس
ایران پس از حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هستهای خود در ماه ژوئن، همکاری با آژانس را به حالت تعلیق درآورد. هرچند بعداً در مصر توافقی برای مدالیته جدید همکاری حاصل شد که دسترسی محدود بازرسان به برخی تاسیسات ـ به جز مراکز بمبارانشده در اصفهان، فردو و نطنز ـ فراهم کرد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی گمانهزنیهایی درباره محل ذخایر اورانیوم با خلوص بالا پس از حملات مطرح کرده است. مقامات ایرانی اعلام کردهاند که این مواد زیر آوار تاسیسات بمبارانشده مدفون شده است. دیپلماتهای غربی هشدار دادهاند که حتی در صورت همکاری کامل ایران، بازسازی اعتماد نسبت به سرنوشت این ذخایر ممکن است سالها طول بکشد.
اختلاف نظر میان کشورهای غربی
بلومبرگ نوشت: برخی کشورهای غربی به دنبال اعمال فشار بیشتر بر ایران از طریق محدودسازی همکاریهای فنی آژانس در حوزههایی مانند پزشکی هستهای هستند، در حالی که دیگران هشدار دادهاند چنین اقدامی میتواند نتیجه عکس داشته و احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای را افزایش دهد.
