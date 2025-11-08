به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (نوییتر) نوشت: «وجود منابع غنی خدادادی و جغرافیای سیاسی سودان، این کشور را تبدیل به محل طمعورزی رژیم صهیونیستی و آمریکا ساخته است. نقشه تجزیه چندباره سودان همچنان در اتاقهای فکر غرب و تلآویو مرور میشود و سکوت جهان اسلام در برابر این توطئه قابل توجیه نیست.»
وی در ادامه تأکید کرد: «حمایت از ساکنان فاشر و دیگر مناطق سودان مسئولیت همه ماست.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که سودان طی سالهای اخیر با بحرانهای سیاسی، امنیتی و انسانی گسترده مواجه بوده و نگرانیها درباره مداخلات خارجی و تلاش برای تجزیه این کشور افزایش یافته است.
........
پایان پیام/
نظر شما