سوزاندن صدها جسد از سوی نیروهای واکنش سریع در الفاشر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه پزشکان سودان روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای واکنش سریع در اقدامی تکاندهنده، صدها جسد را از خیابانها و محلههای شهر الفاشر جمعآوری کرده و بخشی از آنها را در گورهای دستهجمعی دفن و بخشی دیگر را بهطور کامل سوزاندهاند.
در بیانیه این نهاد آمده است: «در جنایتی جدید که به فهرست اقدامات غیرانسانی نیروهای واکنش سریع افزوده میشود، شهر الفاشر شاهد یکی از فجیعترین رفتارهای ضدبشری بوده است. این نیروها طی روزهای گذشته، صدها جسد را از سطح شهر جمعآوری کرده و برای پنهانسازی آثار جنایات خود علیه غیرنظامیان، برخی را سوزانده و برخی دیگر را در گورهای جمعی دفن کردهاند.»
این شبکه تأکید کرد که آنچه در الفاشر رخ داده، «حادثهای منفرد» نیست، بلکه «فصلی تازه از یک جنایت کامل نسلکشی» است که با بیتوجهی کامل به قوانین بینالمللی و اصول دینی انجام شده است.
شبکه پزشکان سودان با شدیدترین عبارات این اقدامات را محکوم کرده و رهبری نیروهای واکنش سریع را مسئول کامل این «کشتارها» دانسته است.
در ادامه بیانیه آمده است: «این جنایات با سوزاندن اجساد یا پنهانکاری پاک نخواهد شد. جامعه جهانی باید فوراً برای آغاز تحقیقاتی مستقل و بینالمللی درباره آنچه در الفاشر میگذرد، وارد عمل شود.»
این نهاد هشدار داد که وضعیت در الفاشر از یک فاجعه انسانی فراتر رفته و به «نسلکشی سازمانیافته» علیه جان و کرامت انسانها تبدیل شده است، در حالی که «سکوت شرمآور جامعه جهانی به سطحی از همدستی رسیده است.»
گفتنی است نیروهای واکنش سریع که از آوریل ۲۰۲۳ درگیر جنگی خونین با ارتش سودان هستند، اواخر ماه گذشته کنترل شهر الفاشر، مرکز ایالت شمال دارفور را به دست گرفتند.
پس از سقوط شهر، دهها هزار نفر از ساکنان ناچار به فرار شدند و گزارشهایی از خشونتهای گسترده توسط این نیروها منتشر شده است.
