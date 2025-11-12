به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تشدید درگیریها میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع، بحران انسانی در این کشور به سطحی بیسابقه رسیده و هشدارهای بینالمللی درباره وقوع فاجعهای گستردهتر افزایش یافته است.
منابع نظامی اعلام کردند که ارتش سودان به مقر نیروهای واکنش سریع در منطقه «بلیل» در جنوب شرقی شهر نیالا، مرکز ایالت جنوب دارفور، حمله هوایی انجام داده است. در مقابل، نیروهای واکنش سریع نیز با حمله به مقر تیپ ۲۲ ارتش در ایالت غرب کردفان، تلاش گستردهای برای تصرف شهر آغاز کردهاند.
جبریل ابراهیم، وزیر دارایی سودان، پس از بازدید از اردوگاه «العفاض» در ایالت شمالی، تأکید کرد که هیچ آتشبسی با نیروهای واکنش سریع در کار نیست و دولت با جنایات این گروه مماشات نخواهد کرد. او وعده داد که مناطق اشغالی از جمله «الفاشر» و «دارفور» بازپس گرفته خواهند شد.
در حوزه انسانی، تام فلیچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، وضعیت سودان را همچنان «در سطح خطر» توصیف کرد و از آمادگی این سازمان برای فعالیت در سراسر کشور خبر داد.
کارل سکاو، معاون اجرایی برنامه جهانی غذا، نیز از تعهد این نهاد برای گسترش کمکها به مناطق بحرانی سودان سخن گفت و اعلام کرد که حمایت از کشاورزان محلی و احیای بازارها در شهرهایی مانند خارطوم در دستور کار قرار دارد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که حدود ۲۵ میلیون نفر در سودان با ناامنی شدید غذایی مواجهاند. این نهاد اعلام کرد که در پی جنگ، هزاران نفر کشته شدهاند، صدها مورد خشونت جنسی ثبت شده و میلیونها نفر آواره شدهاند. از آوریل ۲۰۲۳ تاکنون، حدود ۱۲ میلیون نفر مجبور به ترک خانههای خود شدهاند و سودان اکنون با بزرگترین بحران آوارگی جهان روبهروست.
ایوا هرنچیروف، سخنگوی کمیسیون اروپا در امور بشردوستانه، شهر «الفاشر» را «گورستان انسانیت» توصیف کرد و گفت که ۱.۵ میلیون سودانی به کشور چاد پناه بردهاند.
اداره زنان سازمان ملل نیز از شهادتهای تکاندهنده زنان آواره از الفاشر پرده برداشت که از قتل، تجاوز سازمانیافته و ربودن کودکان خبر دادهاند. آنا موتافاتی، مدیر منطقهای این سازمان، تأکید کرد که تجاوز جنسی بهطور سیستماتیک بهعنوان «سلاح جنگی» در سودان استفاده میشود.
سازمان بینالمللی مهاجرت نیز نسبت به فروپاشی قریبالوقوع عملیات امدادرسانی در شمال دارفور هشدار داد. به گفته این سازمان، انبارها تقریباً خالی شدهاند و کاروانهای امدادی با موانع امنیتی جدی مواجهاند. در دو هفته گذشته، بیش از ۹۰ هزار نفر از الفاشر آواره شدهاند.
ایمی پوب، مدیرکل سازمان بینالمللی مهاجرت، در بیانیهای اعلام کرد: «تیمهای ما در حال پاسخگویی هستند، اما نبود امنیت و کمبود منابع باعث شده تنها به بخشی از نیازمندان دسترسی داشته باشیم.»
