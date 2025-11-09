به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش سودان اعلام کرد که شامگاه گذشته و بامداد امروز، موفق به دفع حملهی پهپادهای انتحاری نیروهای واکنش سریع به شهر «الدمازین» در ایالت نیل آبی شده است.
همزمان، ارتش با استفاده از پهپادهای تهاجمی، مواضع نیروهای واکنش سریع را در شهر «نیاله» در جنوب دارفور هدف قرار داد.
به گفته منابع نظامی، پهپادهای مهاجم مناطق مسکونی در الدمازین را هدف قرار دادند، اما سامانههای پدافند هوایی ارتش موفق به رهگیری و دفع آنها شدند. این حمله خسارات جدی در پی نداشت.
در مقابل، ارتش سودان با پهپادهای خود به مواضع نظامی در نیاله، از جمله خودروهای زرهی و مراکز تدارکاتی، حمله کرد. این شهر از اکتبر ۲۰۲۳ تحت کنترل نیروهای واکنش سریع قرار دارد.
تحولات در کردفان و دارفور
یک منبع نظامی دیگر اعلام کرد که ارتش موفق به سرنگونی یک پهپاد دوربرد در شهر «الأبیض» مرکز ایالت شمال کردفان شده است. این پهپاد در روزهای اخیر برای حمله به مناطق مسکونی استفاده میشد و خساراتی به اموال غیرنظامیان وارد کرده بود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که سازمان ملل نسبت به تشدید درگیریها در منطقه کردفان هشدار داده است. گزارشهایی نیز از آمادگی نیروهای واکنش سریع برای حمله به مناطق جدید در کردفان پس از تصرف شهر «الفاشر» منتشر شده است.
گفتنی است منابع پزشکی از افزایش موج آوارگان از شهر الفاشر به سمت شهرهای «طویله»، «قولو»، «کورما» و «ملیط» در شمال دارفور خبر دادهاند. آوارگان با کمبود شدید وسایل حملونقل، وخامت شرایط بهداشتی و معیشتی روبهرو هستند و بسیاری از آنها پس از هفتهها محاصره، ناچار به پیادهروی برای فرار از شهر شدهاند.
