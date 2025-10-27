دارفور در آستانه بحران انسانی/ ارتش سودان: فاشر همچنان در اختیار نیروهای ملی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با گسترش درگیریها در غرب سودان، منابع بینالمللی و رسانههای محلی از وضعیتی بحرانی در شهر فاشر خبر میدهند؛ شهری که در ماههای گذشته به یکی از اصلیترین کانونهای نبرد میان ارتش و شبهنظامیان موسوم به «نیروهای واکنش سریع» تبدیل شده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز اعلام کرد فاشر در وضعیتی «بسیار خطرناک» قرار دارد و بیم آن میرود که خشونتها رنگ و بوی قومی به خود بگیرد. فولکر تورک، کمیسر عالی سازمان ملل، هشدار داد که «احتمال وقوع فجایع گسترده با انگیزههای قومی روزبهروز بیشتر میشود» و خواستار «اقدام فوری برای حفاظت از غیرنظامیان» شد.
دولت سودان: اجازه نخواهیم داد مزدوران غرب ، کشور را بشکنند
در همین حال، نخستوزیر سودان، کامل ادریس، در گفتوگو با پایگاه «الجزیره نت» اعلام کرد که دولت خارطوم تحت هیچ فشاری برای مذاکره با شبهنظامیان قرار ندارد و واشنگتن نیز نتوانسته دولت را وادار به پذیرش شروط سیاسی کند.
او با اشاره به درگیریهای اخیر گفت:«نیروهای واکنش سریع با تشدید عملیات خود در فاشر و بارا، در پی آن هستند که بازوی دولت را بپیچانند، اما هرگز موفق نخواهند شد. فاشر، هرچه شود، همچنان در اختیار ارتش و مردم وفادار به کشور خواهد ماند.»
ادریس در ادامه تأکید کرد که دولت سودان بهزودی گفتوگویی ملی را آغاز خواهد کرد که هدف آن پایان دادن به جنگ داخلی و برقراری صلح از درون خود ملت است و تنها کسانی از آن مستثنی میشوند که در حق ملت جنایت کرده باشند.
واشنگتن و نقش مبهم در بحران دارفور
نخستوزیر سودان در بخش دیگری از اظهاراتش به روابط خارطوم و واشنگتن پرداخت و گفت که مذاکرات دوجانبه میان دو کشور ادامه دارد، زیرا «میان سودان و آمریکا منافع مشترکی وجود دارد».
با این حال، ناظران منطقهای تأکید میکنند که ایالات متحده آمریکا با حمایت پنهانی از شبهنظامیان موسوم به «نیروهای واکنش سریع» به دنبال نفوذ مجدد در سودان و مصادره دستاوردهای انقلاب مردمی این کشور است.
گروه چهارجانبه ؛ مصر، عربستان، امارات و آمریکا
هفته گذشته نیز واشنگتن میزبان نشست «گروه چهارجانبه درباره سودان» با حضور مصر، عربستان، امارات و خود آمریکا بود؛ نشستی که بهگفته تحلیلگران، در عمل ابزاری برای تحمیل فشار سیاسی و حفظ نفوذ عربستان و امارات در معادلات سودان است.
سازمان ملل: فاشر در آستانه فاجعه انسانی
دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، در حاشیه اجلاس منطقهای مالزی درباره اوضاع سودان هشدار داد و گفت:«میزان رنج و مصیبت انسانی که در سودان مشاهده میشود، فراتر از تحمل است.»
وی از تشدید خشونتها در فاشر بهعنوان «تحولی خطرناک» یاد کرد که میتواند تمام منطقه دارفور را به سوی بحران انسانی تمامعیار سوق دهد.
«نیروهای واکنش سریع»؛ ابزار اجرایی طرحهای بیگانه
در سوی دیگر، شبهنظامیان موسوم به «نیروهای واکنش سریع» روز گذشته مدعی شدند که کنترل کامل شهر فاشر را به دست گرفتهاند. این گروه در بیانیهای اعلام کرد که ارتش را «از پا درآورده و خطوط دفاعیاش را در هم شکسته است».
اما رسانههای نزدیک به دولت این ادعا را بخشی از جنگ روانی دانستند و تأکید کردند که نبرد در داخل و اطراف شهر همچنان ادامه دارد.
کارشناسان نظامی معتقدند این گروه که در سالهای گذشته از حمایت مالی و تسلیحاتی امارات و عربستان برخوردار بوده، اکنون در پی آن است که از طریق جنگ فرسایشی و رسانهای، دولت مرکزی را وادار به عقبنشینی کند.
بحران انسانی در دارفور؛ بازتاب سیاستهای شکستخورده غرب
سودان طی سال گذشته شاهد گسترش فقر، گرسنگی و شیوع بیماریها بوده است. سازمانهای امدادرسان میگویند دهها هزار نفر از ساکنان فاشر به مناطق اطراف گریختهاند و کمبود دارو و غذا جان هزاران غیرنظامی را تهدید میکند.
ناظران منطقهای تأکید دارند که سیاستهای مداخلهگرانه آمریکا و متحدانش در قاره آفریقا عامل اصلی فروپاشی امنیتی در سودان است. واشنگتن که پس از کودتای ۲۰۱۹ سودان را از مدار مقاومت خارج کرد، اکنون در تلاش است با کنترل بر نیروهای شبهنظامی و نفوذ اقتصادی، ثروتهای این کشور از جمله منابع طلا و اورانیوم را به دست گیرد.
امید آینده با گفتوگوی سودانی، بدون دخالت بیگانگان
نخستوزیر سودان در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد که گفتوگویی جامع میان نیروهای ملی و مردمی بتواند راهحل پایداری برای بحران کنونی باشد. او تأکید کرد که تنها «خائنان و جنایتکاران» از این روند کنار گذاشته خواهند شد.
در همین راستا، محافل نزدیک به مقاومت آفریقایی خواستار پایان مداخلات خارجی و بازگشت روند سیاسی به دست مردم سودان شدهاند؛ چرا که تجربه سالهای گذشته نشان داده است هرگاه بیگانگان در سرنوشت این کشور دخالت کردهاند، نتیجهای جز جنگ و ویرانی در پی نداشته است.
