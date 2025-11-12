۸۵ درصد نیروهای واکنش سریع در دارفور خارجی هستند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ أرکو مناوی، حاکم اقلیم دارفور اعلام کرد که بیش از ۸۵ درصد از نیروهای گروه موسوم به واکنش سریع را عناصر خارجی تشکیل میدهند. وی تأکید کرد که بیشتر این نیروها از کشورهای همسایه به سودان آورده شدهاند.
مناوی در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «این واقعیت شاید برای بسیاری ناشناخته باشد، اما به باور من، این موضوع هسته اصلی بحران امنیتی کنونی را تشکیل میدهد.»
او افزود: اتکای این گروه شبهنظامی به نیروهای خارجی، ماهیت غیرملی آن را آشکار کرده و تهدیدی جدی برای آینده و وحدت کشور محسوب میشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که گزارشهایی فزاینده از حضور مزدورانی از کشورهای چاد، نیجر و آفریقای مرکزی در صفوف نیروهای واکنش سریع منتشر شده است. گزارشهای پیشین سازمان ملل نیز از ورود پیوسته نیروهای جنگی از مرزهای غربی سودان با حمایت برخی طرفهای منطقهای خبر دادهاند.
مناوی در ادامه سخنان خود خواستار مقابله با «مداخلات خارجی در منازعه جاری» شد و بر ضرورت اتحاد ملی و حمایت از نیروهای مسلح برای حفظ حاکمیت سودان در برابر نفوذ خارجی تأکید کرد.
