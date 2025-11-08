به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- جنایات اخیر در سودان مثل بسیاری از جنایات هولناک جهان ارتباط مستقیمی با رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و آمریکایی آن دارد. رژیم صهیونیستی و امارات علاوه بر روابط تجاری گسترده توافقات نظامی امنیتی فراوانی با هم دارند. وجود منابع طلا در سودان منبع مهمی است که توجه رژیم صهیونیستی را به خود جلب کرده است.
نزدیک شدن گروه های مقاومت و مخالف محور غربی-آمریکایی و صهیونیستی در سودان و یمن به یکدیگر و ترس از اتحاد احتمالی آنها موجب شده رژیم صهیونیستی با همکاری مزدوران منطقه ای خود و در راس آنها؛ امارات متحده عربی تمام تلاشش را برای ایجاد روز افزون هرج و مرج و نا امنی در دو کشور سودان و یمن و ایجاد اختلاف به منظور تقسیم و تجزیه این کشورها انجام دهد.
در همین زمینه ، «فهد شاکر أبوراس» کارشناس یمنی در گفتوگو با خبرگزاری ابنا، به تحلیل حضور امارات و اهداف این این کشور از دخالت مستقیم در یمن و سودان پرداخت:
ابنا: در روزهای اخیر شاهد جنایات گسترده در کشور سودان بودیم که از همان روزهای نخست ، کارشناسان و ناظران معتقدند این جنایات با همکاری و حمایت امارات و رژیم صهیونیستی در حال انجام است نظر شما در این زمینه چیست؟
در چشمانداز ژئوپلیتیکی پرتنش منطقه، امارات متحده عربی نه به عنوان یک بازیگر عادی که به دنبال دستیابی به منافع خود است، بلکه به عنوان ابزاری کاربردی در خدمت یک پروژه بزرگتر است که در آن طبق دستور کاری عمل میکند. دستورکاری که تنها در خدمت هژمونی صهیونیستی و آمریکایی بر سرنوشت مردم جهان عرب است. در واقع این یک نظریه نیست، بلکه واقعیتی است که سیاستهای آن در یمن و سودان تجسم یافته است.
در سودان، جایی که جنگی وحشیانه جان دهها هزار غیرنظامی بیگناه را گرفته است، حمایت گسترده و غیرقابل توجیه امارات از شبهنظامیان موسوم به «نیروهای پشتیبانی سریع» در نسلکشی و جنایات جنگی علیه غیرنظامیان، مشهود است.
گزارشهای اطلاعاتی تأیید میکنند که امارات متحده عربی سال گذشته حمایت نظامی خود از این گروه شبهنظامی را تشدید کرده و طیف گستردهای از سلاحها، از جمله پهپادهای تهاجمی، سلاحهای سبک، مسلسلهای سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در اختیار آنها قرار داده است که به آنها کمک کرده تا پس از شکستهایشان در خارطوم، پایتخت، قدرت خود را بازیابند.
ابنا: به نظر شما رژیم صهیونیستی در سودان به دنبال چه منافعی است و برای تحقق آن چه برنامه ای دارد؟
حمایت رژیم صهیونیستی از نیروهای پشتیبانی سریع بیدلیل نبوده است؛ بلکه بخشی از یک استراتژی آشکار صهیونیستی برای دستیابی به نفوذ اقتصادی و سیاسی در آفریقا است. رژیم صهیونیستی از طریق این استراتژی و از طریق امارات، این ابزار مطیع، به دنبال کنترل منابع سودان، به ویژه طلا، و تسلط بر بنادر استراتژیک دریای سرخ است. در نهایت، این امر در خدمت منافع رژیم صهیونیستی است که هدف آن تغییر نقشه نفوذ منطقهای به نفع اسرائیل است.
ابنا: در خلا سیاسی موجود در سودان، امارات فرصت پیاده کرده که به عنوان یک ابزار کارآمد برای رژیم صهیونیستی شبه نظامیان را در این کشور تجهیز کند به نظر شما امارات در سودان چه اهدافی را دنبال می کند؟
اگر یک شبکه لُجستیکی پیچیده و عمداً پنهان وجود نداشت، عملیات امارات در سودان تا این حد گسترده و سیستماتیک نبود. تحقیقات روزنامهنگاری نشان داده است که امارات از بندر و فرودگاه بوساسو در منطقه سومالیبه عنوان یک مرکز مخفی برای حمل سلاح و تجهیزات نظامی به مقصد شبهنظامیان نیروهای پشتیبانی سریع استفاده میکند.
استفاده امارات از مزدوران کلمبیایی
هواپیماهای سنگین حمل و نقل اماراتی با محمولههای مرموزی وارد میشوند که بلافاصله تخلیه شده و از طریق کشورهای همسایه به هواپیماهای دیگری که به سمت سودان میروند منتقل میشوند. یک مقام رسمی در بندر بوساسو فاش کرد که بیش از۵۰۰ هزار کانتینر اماراتی با برچسب «مواد خطرناک» بدون هیچ سندی که محتوای آنها یا مقصد نهایی آنها را توضیح دهد، از این بندر عبور کردهاند که این امر ماهیت مخفی و ممنوعه این محمولهها را تأیید میکند، حتی نگرانکنندهتر، استفاده امارات از مزدوران کلمبیایی است. عکسهای اختصاصی نشان میدهد که تعداد زیادی از آنها با پروازهای تجاری وارد بوساسو میشوند و قبل از انتقال به یک اردوگاه بسته در شمال فرودگاه که مجهز به بیمارستان صحرایی است، منتقل میشوند تا جنگجویان زخمی اماراتی و شبهنظامیان نیروهای پشتیبانی سریع را درمان کنند. در صحنه ای که یادآور بدترین دوران استعمار و دزدی دریایی مدرن است که هیچ تمایزی بین خون غیرنظامیان و بی گناهان قائل نیست.
ابنا: در سال های اخیر امارات سعی کرده در امور داخلی کشورهای خلیج فارس دخالت کند و در این رابطه گوی رقابت را از عربستان سعودی ربوده است در زمینه توطئه ها و دخالت های امارات در یمن توضیح دهید.
در یمن، نفوذ امارات از طریق شبهنظامیان موسوم به شورای انتقالی جنوب به رهبری «عیدروس الزبیدی» با حمایت آشکار امارات آشکار میشود. این شبهنظامیان هرگونه توافق سیاسی را که به پروژه جدایی جنوب یمن از شمال منجر نشود، نمیپذیرند و در نتیجه وحدت یمن را از بین میبرند و هرج و مرجی را که سالهاست کشور را گرفتار کرده است، تداوم میبخشند.
امارات متحده عربی یک نیروی مسلح موازی برای این شبهنظامیان، معروف به «کمربند امنیتی»، تشکیل داده تا به عنوان بازوی نظامی آن در عرصه جنوبی عمل کند. این کشور از نارضایتیهای تاریخی جنوبیها برای دستیابی به دستاوردهای ژئوپلیتیکی که تنها در خدمت دستور کار تجزیهطلبانه اسرائیل است، سوءاستفاده کرد.
اتحاد اماراتی-صهیونیستی در یمن، تلاش فزاینده برای کنترل مجمعالجزایر
سیاستهای امارات در یمن و سودان منعکس کننده این سوگیری عملکردی است و ابوظبی فقط در مناطقی عمل میکند که واشنگتن و تلآویو به دنبال توزیع مجدد نفوذ یا سرکوب هرگونه جنبش آزادیبخش یا مقاومت هستند. شبهنظامیان انتقالی بیش از یک بار از این حمایت برای تصرف عدن پایتخت اقتصادی، با توسل به زور استفاده کردهاند.
شاید خطرناکترین نمود این اتحاد اماراتی-صهیونیستی در یمن، تلاش فزاینده برای کنترل مجمعالجزایر استراتژیک سُقطری در اقیانوس هند باشد که به عنوان کلید کنترل ناوبری بینالمللی در دریای عرب، تنگه بابالمندب و اقیانوس هند توصیف میشود.
طبق گزارشهای اطلاعاتی منابع آزاد، امارات متحده عربی در حال تسریع توسعه یک پایگاه نظامی مشترک با اسرائیل در جزیره عبدالکری، بخشی از این مجمعالجزایر، است. تحرکات کشتی اماراتی «تکرم» بین بنادر ابوظبی، سقطری و عبدالکری در سفرهای دریایی مرموز مشاهده شده است. تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که توسعه یک باند فرودگاه و تأسیسات نظامی و اطلاعاتی در این جزیره دورافتاده، بخشی از یک طرح جامع است برای اتصال شبکه پایگاههای اسرائیلی در شاخ آفریقا و یمن تحت پوشش فرماندهی مرکزی ایالات متحده با هدف نظارت بر تمام تحرکات در اقیانوس هند و دریای عرب که اسرائیل نیز بخشی از آن شده است.
ابنا: امارات علاوه بر دخالت های سیاسی و نظامی برای جذب نیروهای مزدور از میان مردم در کشورهای هدف چه برنامه ریزی دارد؟ راه مبارزه با این نفوذ خطرناک در میان کشورهای عربی چیست؟
مسلما، این کنترل صرفاً نظامی نبوده بلکه امارات متحده عربی از ابزارهای موذیانهتری نیز استفاده کرده است، صدها مرد جوان را از سُقطری جذب و به امارات منتقل کرد تا معیشت خود را در آنجا گره بزنند و بدین ترتیب وفاداری خانوادههایشان را در جزیره تضمین کنند. همچنین یک شبکه تلفن محلی متعلق به یک شرکت اماراتی را ایجاد کرد، تا در فرآیندی برای شستشوی مغزی هویت و فرهنگ محلی و اتصال مستقیم آن به ابوظبی فعال باشد.
بنابراین، تصویر به طرز غیرقابل انکاری روشن میشود؛ امارات متحده عربی، از طریق نایبان خود در سودان و یمن، دیگر صرفاً کشوری نیست که منافع خود را دنبال میکند، بلکه به ابزاری کلیدی در زرادخانه پروژه صهیونیستی تبدیل شده است که هدف آن تجزیه کشورهای بزرگ عربی، شعلهور کردن جنگهای داخلی و تضعیف هرگونه نیروی آزادیبخش یا مقاومت است تا هژمونی نظم منطقهای مورد نظر واشنگتن و تلآویو تضمین شود.
حمایت از شبهنظامیان جداییطلب در یمن، تأمین مالی و آموزش شبهنظامیان متهم به نسلکشی در دارفور و تصرف جزایر استراتژیکی مانند سقطری، همه حلقههای یک زنجیره واحد هستند که با هدف تأمین عمق استراتژیک برای اسرائیل و تبدیل دریای سرخ و میادین نفتی آن به حوزههای نفوذ انجام میشود. این امر مستلزم هوشیاری مردمی و رسمی اعراب برای مقابله با این نفوذ خطرناک و افشای این سیاستهایی است که ملت عرب و امنیت ملی آنها را به کمترین قیمت میفروشند.
