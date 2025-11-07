همکاری نظامی مصر و ترکیه با ارتش سودان پس از سقوط الفاشر



پس از سقوط الفاشر، مصر و ترکیه همکاری نظامی با ارتش سودان را افزایش داده‌اند. قاهره این تحول را تهدیدی برای مرزهای جنوبی خود دانسته و با تشکیل فرماندهی مشترک و اتاق عملیات، درصدد مهار نیروهای «واکنش سریع» است.



به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه انگلیسی «میدل‌ایست‌آی» در گزارشی اختصاصی از افزایش همکاری نظامی مصر و ترکیه با ارتش سودان پس از تصرف شهر «الفاشر» به‌دست نیروهای موسوم به «واکنش سریع» خبر داد و این تحول را نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت در منطقه و بازتعریف سیاست امنیتی قاهره توصیف کرد.

نگرانی مصر از تهدید مرزهای جنوبی

در این گزارش آمده است که قاهره سقوط الفاشر ـ پایتخت ایالت دارفور شمالی ـ را صرفاً رویدادی در چارچوب جنگ داخلی سودان نمی‌داند، بلکه آن را تهدیدی مستقیم علیه مرزهای جنوبی خود تلقی می‌کند. مصر اکنون مرزهایش با سودان و لیبی را «خط مقدم دفاعی» خود می‌داند.

ارتش سودان که از آوریل ۲۰۲۳ درگیر جنگ با نیروهای واکنش سریع است، روابط نظامی دیرینه‌ای با قاهره دارد و مصر از آغاز درگیری‌ها از این ارتش حمایت کرده است.

پس از تصرف مناطق مرزی سودان با لیبی توسط نیروهای واکنش سریع، دولت «عبدالفتاح السیسی» طرح امنیتی تازه‌ای تدوین کرده که بر هماهنگی نظامی و دیپلماسی فعال برای مهار بحران سودان تمرکز دارد.

تشکیل فرماندهی مشترک ارتش مصر و ارتش سودان

این رسانه فاش کرده است که همکاری میان ارتش‌های مصر و سودان به تشکیل نیروی فرماندهی مشترک منجر شده تا از نفوذ احتمالی نیروهای واکنش سریع از مرزهای سودان یا لیبی جلوگیری شود.

«احمد فتحی» رئیس ستاد ارتش مصر در سفرهای جداگانه به عربستان و بندر سودان، طرح‌های عملیاتی برای حفاظت از مرزها را بررسی کرده و تشکیل اتاق عملیات مشترک در ایالت کردفان شمالی را در دستور کار قرار داده است.

به نوشته این پایگاه، تصرف شهر «باره» در کردفان شمالی توسط نیروهای واکنش سریع، که تنها چهار ساعت تا خارطوم فاصله دارد، نگرانی‌های قاهره را دوچندان کرده است.

مصر در مرزهای جنوبی و غربی خود گشت‌های هوایی مداوم برقرار کرده و نیروهایش را در این مناطق مستقر کرده است. با این حال، نیروی هوایی این کشور از درگیری مستقیم با پدافند هوایی نیروهای واکنش سریع خودداری می‌کند.

منابع امنیتی مصری گفته‌اند قاهره تحت فرماندهی ژنرال «عبدالفتاح البرهان»، به ارتش سودان سلاح و راهنمایی‌های عملیاتی ارائه کرده است.

تحلیلگران بر این باورند که سقوط الفاشر نه‌تنها شکست ارتش سودان بلکه هشداری برای شکنندگی ثبات منطقه‌ای و احتمال تجزیه سودان است.

نقش امارات در بحران سودان

میدل‌ایست‌آی در بخش دیگری از گزارش خود از نقش امارات در ارسال سلاح به نیروهای واکنش سریع پرده برداشته است. این رسانه با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و منابع منطقه‌ای گزارش داده که امارات از مسیرهایی در سومالی، لیبی، چاد، آفریقای مرکزی و اوگاندا تجهیزات نظامی به این نیروها ارسال کرده است.

طبق این گزارش، فرمانده نیروهای واکنش سریع، «حمیدتی»، روابط مالی گسترده‌ای با ابوظبی دارد و در حوزه طلا و زمین‌های کشاورزی از حمایت مالی امارات برخوردار است.

همکاری کم‌سابقه ترکیه و مصر

در ادامه گزارش آمده است که ارتش‌های مصر و ترکیه برای نخستین‌بار همکاری مستقیم درباره سودان را آغاز کرده‌اند.

یک منبع امنیتی مصری اعلام کرده که آماده‌سازی‌ها برای عملیات بازپس‌گیری الفاشر در جریان است و هدف از آن جلوگیری از دریافت هرگونه پشتیبانی هوایی خارجی توسط نیروهای واکنش سریع است.

منابع ترکیه‌ای نیز تأیید کرده‌اند که آنکارا قصد دارد حمایت خود از ارتش سودان را افزایش دهد و پیش‌تر نیز پهپاد، موشک و تجهیزات فرماندهی در اختیار ارتش این کشور گذاشته است.

همچنین گفته شده، مصر و سودان در حال تشکیل اتاق عملیات مشترک دیگری در شهر الابیض در کردفان شمالی هستند تا هماهنگی‌های لازم برای مقابله با نیروهای واکنش سریع و بازپس‌گیری شهرهای کلیدی انجام شود.

منابع امنیتی مصر تأکید کرده‌اند که این اقدام به تقویت موقعیت ارتش سودان و افزایش ثبات منطقه‌ای منجر خواهد شد.

