حسن شهوند شیرازی، یکی از سهامداران شرکت «فیض نیکو»، از آغاز پروژهای بزرگ در حوزه فرآوری گوشت خبر داد و اظهار کرد: شرکت «فیض نیکو» با سابقهای فعال در دو حوزه دامداری و بستهبندی گوشت قرمز و سفید، تاکنون تمرکز خود را بر تأمین نیازهای صنعتی از جمله پتروشیمیها، پالایشگاهها و نیروهای مسلح معطوف کرده است. این مجموعه با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ تا ۲۰ تن گوشت، محصولات خود را بهصورت کارتنی و صنعتی عرضه میکند و بخش قابل توجهی از نیاز استان فارس را پوشش میدهد.
به گفته حسن شهوند شیرازی، سهامدار این شرکت، پروژهای جدید در دست راهاندازی است که با هدف ورود به بازار مصرف خانوار طراحی شده و تحولی اساسی در ساختار تولید و توزیع شرکت ایجاد خواهد کرد. این پروژه در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع و با زیربنای ۲۱ هزار متر در سه طبقه در حال احداث است و شامل خطوط قطعهبندی گوشت قرمز و سفید، همچنین فرآوری محصولات گوشتی مانند سوسیس، کالباس، همبرگر و ناگت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، حدود ۸۰ نفر بهصورت مستقیم و ۵۰ تا ۶۰ نفر بهطور غیرمستقیم در مجموعه مشغول به کار هستند. اما با بهرهبرداری از پروژه جدید، پیشبینی میشود برای ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر بهصورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد شود.
شهوند شیرازی با اشاره به هزینههای بالای راهاندازی این پروژه، از نیاز به تأمین بخشی از سرمایه از طریق تسهیلات بانکی سخن گفت و افزود: برای تحقق این طرح بزرگ، نیازمند حمایت مالی هستیم. در صورت تأمین منابع از طریق بانکها، راهاندازی پروژه با سرعت و امنیت بیشتری انجام خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: با اجرای این طرح، شرکت فیض نیکو قادر خواهد بود بخش عمدهای از نیاز فروشگاههای استان فارس به گوشت بستهبندیشده را تأمین کند و گامی مؤثر در جهت خودکفایی و اشتغالزایی در منطقه بردارد.
